Prima reacție a lui Jaqueline Cristian după ce România a fost distrusă de Japonia la Billie Jean King Cup: „Sunt dezamăgită de prestația mea”. Video

România a ratat șansa calificării în sferturile de finală la Billie Jean King Cup după un meci dramatic cu Japonia. Deși ziua a început excelent cu victoria Anei Bogdan, niponele au avut o revenire de zile mari și vor juca cu Italia pentru un loc în semifinale.

România a fost eliminată de Japonia la Billie Jean King Cup

Tenismena din România a demonstrat de ce era considerată favorită și a câștigat partida cu Nao Hibino fără mari emoții, cu scorul de 6-2, 6-4.

După acest meci, România avea șanse enorme la un loc în sferturile de finală. Jaqueline Cristian a cedat însă, în mod surprinzător, în fața mai slab cotatei Ena Shibahara, cu scorul de 4-6, 6-7 (2). Toată speranța era acum în mâinile echipei de dublu.

Monica Niculescu și Elena Gabriela Ruse ,însă, nu au făcut față presiunii. Româncele au ratat extrem de multe șanse de break, iar niponele au profitat și s-au impus cu 6-1, 7-5.

Jaqueline Cristian: „Ne simțeam favorite. Nu am putut lupta așa cum sunt obișnuită să o fac”

Jaqueline Cristian a fost extrem de dezamăgită după ce a ratat șansa de a face 2-0 la general. Sportiva din România a declarat că nu a fost nici măcar aproape de nivelul ei maxim. Jaqueline este de părere că trebuia să intre mai bine pe teren și să fie mult mai incisivă.

„Evident că sunt dezamăgită de prestația mea. Am simțit că nu m-am putut bucura de meci. Nu am putut lupta așa cum sunt obișnuită să o fac. Și ea a jucat destul de bine. A servit bine, și-a făcut treaba. Am ratat mult prea mult și nu am fost în cea mai bună formă. Să spunem că am simțit un pic de presiune și nu am putut gestiona așa cum am vrut.

Am încercat să fiu mai agresivă în setul al doilea, dar în același timp solidă, să stau, să construiesc mai mult punctul, să lungesc, pentru că ei îi plăceau punctele scurte, dar pe suprafața asta chiar nu era ușor și nu e ușor să stai să joci puncte lungi.

A fost strâns meciul, dar și pentru că eu am jucat cred că un 40%, adică realist vorbind, pe acolo am fost, din păcate. E fix chestia asta că îți dorești foarte mult. Am avut 1-0, totul era bine, Ana jucase incredibil, era o atmosferă bună în aer, ne simțeam favorite.

Eu mă simțeam favorită în meciul cu ea și a fost o greșeală din partea mea, pentru că am destulă experiență ca să știu că lucrurile astea se pot întoarce imediat. Și ea a intrat foarte motivată și chiar a jucat foarte bine pe serviciul ei. Eu am greșit mingile acelea pe care nu trebuia să le greșesc”, au fost cuvintele lui Jaqueline Cristian după înfrângerea din Billie Jean King Cup.

