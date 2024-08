Prima reacție a lui Laurențiu Popescu după ce a fost convocat în premieră la echipa națională. Ce i-a spus Mircea Lucescu la telefon

Laurențiu Popescu a primit o veste extraordinară înainte de meciul cu Rapid București, . Portarul Universității Craiova a fost convocat la echipa națională în locul lui Horațiu Moldovan.

Laurențiu Popescu, înlocuitorul lui Horațiu Moldovan la echipa națională

. Mircea Lucescu i-a găsit rapid înlocuitor. Selecționerul l-a convocat pe goalkeeperul Universității Craiova.

Laurențiu Popescu a primit o veste nesperată. Portarul în vârstă de 27 de ani se află la prima selecție la naționala mare. El îi va avea concurenți pe post pe Florin Niță și Ștefan Târnovanu și speră să prindă măcar o partidă în poarta ”tricolorilor”.

Laurențiu Popescu: „Era un vis să ajung la echipa națională”

După meciul cu Rapid, Laurențiu Popescu a vorbit despre convocarea la naționala României. Portarul a recunoscut că nu se aștepta la o asemenea veste și că bucuria este enormă. El a mărturisit că Mircea Lucescu a fost cel care l-a anunțat personal.

„Era un vis să ajung la echipa națională. Sunt foarte fericit și emoționat. Am vorbit cu Mircea Lucescu; m-a anunțat. Am discutat foarte puțin despre meciul din această seară. Am văzut lista de convocați și nu mă așteptam. M-am bucurat.

Sunt emoții mari. Mâine dimineață plec la echipa națională. Sper să rămân cât mai mult”, a precizat Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, la finalul derby-ului cu Rapid București.

Meciul din Bănie a fost dominat de olteni. Craiova a ratat niște ocazii imense, însă giuleștenii s-au apărat bine și pleacă acasă cu un punct extrem de important. După pauza competițională, echipa antrenată de Costel Gâlcă va juca la Iași, în compania celor de la Poli.

Cota de piață a lui Laurențiu Popescu, conform Transfermarkt, este de 1,5 milioane de euro. El este un produs al Universității Craiova. În ultimii ani, evoluțiile sale au fost din ce în ce mai bune, iar acum este titular de drept în echipa oltenilor.

Portarul a jucat câte un meci pentru reprezentativele de juniori U16 și U18 ale României. Acum are șansa să-i facă o impresie bună lui Mircea Lucescu și să-și câștige statutul de portar de bază la naționala României. ”Tricolorii” vor juca în septembrie cu Cipru și Lituania.