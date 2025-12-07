Prima reacție a lui Lionel Messi după ce a câștigat titlul în MLS alături de Inter Miami

ADVERTISEMENT

Lionel Messi a câștigat titlul în MLS alături de Inter Miami. Au fost momente intense în cadrul meciului și iată că în final echipa din Florida a învins-o pe Whitecaps cu 3-1.

Cum s-a desfășurat meciul dintre Inter Miami și Whitecaps

Menționăm faptul că Inter Miami a deschis scorul printr-un autogol, în minutul 8, al lui Edier Ocampo. Ulterior însă, Ali Ahmed a egalat, în minutul 60. Și iată că Lionel Messi a ieșit și el la rampă și i-a lăsat pe De Paul şi Allende față în față cu portarul advers.

Astfel, cei doi au finalizat acţiunile fără emoţii. Lionel Messi nu a marcat deci în marea finală. Pe de altă parte, marele fotbalist a reușit să ofere două assist-uri, la golul prietenului său Rodrigo De Paul, din minutul 71, şi la cel al lui Tadeo Allende, din minutul 90+6.

Reacția lui Lionel Messi după victorie

Iar după această reușită, Lionel Messi a fost declarat cel mai valoros jucător al competiției. Evident fotbalistul a venit și cu o reacție pe măsură. Întreaga echipă aștepta acest premiu.

De altfel s-a muncit intens pentru realizarea de anul acesta. „Acesta e momentul pe care îl aşteptam și eu, și noi, ca echipă”, a declarat Lionel Messi după victoria din finala MLS.

O reacție a venit și din partea lui . După această performanță istorică, el a recunoscut că au existat eforturi importante pentru cucerirea trofeului.

Totodată, David Beckham a mai transmis că a avut încredere în fiecare moment că succesul va fi de partea echipei sale, având în vedere că jucători de renume fac parte din această echipă.

„Au fost multe nopți nedormite, dar am crezut mereu (n.r.: în cucerirea trofeului). Întotdeauna am crezut în aducerea echipei aici, iar, când am găsit partenerii potriviți, am știut că orice este posibil. (…). Întotdeauna le-am promis fanilor noștri că vom aduce succesul și că vom aduce cei mai buni jucători, iar astăzi am reușit acest lucru”, a declarat David Beckham.

Lionel Messi se pregătește pentru o nouă performanță

Ce urmează însă pentru ? Este vorba despre ultima participare din istorie la un Campionat Mondial. După ce a ridicat marele trofeu la ultima ediție din Qatar, superstarul sud-american dorește să repete performanța în 2026.

Amintim faptul că în urma tragerilor la sorți de vineri seară, Argentina și-a aflat deja toate cele trei adversare din grupa de la turneul final. Astfel, Messi & Co. vor întâlni în faza grupelor Algeria, Austria și Iordania.

Iar mai departe, fanii fotbalului ar putea fi martori la un moment istoric. Mai exact, dacă Argentina își va câștiga grupa, iar Portugalia va face la fel,