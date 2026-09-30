Prima reacție a lui Manchester City după verdictul care poate schimba Premier League

ADVERTISEMENT

Un veritabil cutremur s-a produs în urmă cu câteva zile în fotbalul din Anglia. O comisie independentă a găsit clubul Manchester City, deținător a 10 titluri interne, vinovat de toate acuzațiile legate de încălcarea gravă a regulilor financiare ale Premier League. Problemele au fost identificate pe o perioadă de nouă sezoane, între 2009 – 2010 și 2017 – 2018. Clubul pe pe Etihad a venit cu o primă reacție.

Clubul Manchester City vine cu prima reacție după ce a fost găsit vinovat de încălcări financiare

La câteva zile după acest verdict, Manchester City a reacționat prin intermediul unui comunicat oficial postat pe site-ul clubului. Oficialii fostei campioane din Premier League au transmis că vor activa toate căile de atac disponibile. Cum era de așteptat, „cetățenii” s-au arătat dezamăgiți și surprinși de acest verdict, declarându-se nevinovați. Clubul condus de șeicii din Emirate mai susține că există dovezi „evidente” privind corectitudinea acțiunilor lor. City anunță că va face apel.

ADVERTISEMENT

„Manchester City se declară atât dezamăgit, cât şi surprins de avizul Comisiei Premier League, publicat astăzi (n.r. marți). Clubul este nevinovat în ceea ce privește acuzaţiile aduse de Premier League şi dispune de un set complet de dovezi irefutabile care susţin toate poziţiile sale cu privire la acest caz. Prin urmare, clubul va adopta o atitudine intransigentă şi, dacă va fi necesar, proactivă, în faţa tuturor instanţelor de reglementare şi judiciare competente.

Procesul Premier League rămâne în desfășurare, cu elemente semnificative nefinalizate. Manchester City va urma acum căile de apel care îi sunt deschise, pe baza faptului că opinia conține erori materiale evidente de drept, de principiu și de fapt, și este lipsită de siguranță juridică. Echipa a respectat cu diligență procesul legal timp de opt ani, pe baza premisei că Consiliul și Conducerea Executivă a Premier League se vor comporta ca un organism de reglementare independent, imparțial și corect, ferit de influențe partizane. Gruparea este, în mod evident, restricționată în ceea ce privește declarațiile suplimentare până când toate procedurile viitoare vor fi finalizate”, au declarat reprezentanții clubului.

ADVERTISEMENT

Club statement. 🔗 — Manchester City (@ManCity)

Ce spun reprezentanții Premier League despre problemele grave descoperite la Manchester City

Marți, 29 septembrie, conducerea Premier League a publicat oficial verdictul comisiei independente în cazul celor 115 (perioada 2009 – 2018). Comisia a găsit clubul vinovat de toate acuzațiile legate de încălcări financiare grave și de majoritatea celor referitoare la lipsa de cooperare cu ancheta.

ADVERTISEMENT

cu parteneri comerciali, a folosit acorduri fictive pentru a umfla artificial veniturile și a reduce costurile, a depus conturi denaturate și a ascuns starea reală a finanțelor. De asemenea, se pare că a existat o „schemă de finanțare disimulată” care a acoperit sume de sute de milioane de lire. E vorba de peste 830 – 900 milioane de lire sterline, potrivit unor .

ADVERTISEMENT

A venit și o poziție fermă de la CEO-ul Premier League, Richard Masters: „Decizia de bază stabilește faptele a ceea ce s-a întâmplat la Manchester City în această perioadă. Detaliază modul în care clubul a încălcat sistematic Regulile Premier League timp de aproape un deceniu. (….) Deși procesul de până acum a fost lung și dificil, Liga a rămas determinată ca faptele să fie stabilite în mod independent. Este o responsabilitate-cheie a Premier League să se asigure că Regulile, aprobate de cluburi însele, sunt respectate pentru a proteja integritatea competiției.

Este esențial ca Liga să rămână competitivă și corectă pentru toate cluburile și pentru fani. Luăm acest rol extrem de în serios. Acest caz disciplinar și această decizie sunt cele mai importante din istoria Premier League. Există elemente ale cazului care rămân de decis, inclusiv, important, ce sancțiune trebuie să urmeze pentru aceste încălcări. Acum că avem decizia Comisiei, ne angajăm să avansăm rapid cu restul procesului, pentru a oferi certitudine Ligii, cluburilor și fanilor noștri.”

ADVERTISEMENT

Reacția Guvernului Marii Britanii în scandalul de la City

Ministrul Sportului din Marea Britanie, Lisa Nandy, a spus că situația este una extrem de serioasă și verdictul comisiei provoacă îngrijorare nu doar în rândul suporterilor lui Manchester City, ci al tuturor fanilor Premier League. Ea a insistat că regulile trebuie să fie clare și aplicate consecvent și că integritatea competiției trebuie protejată.

„Este o problemă incredibil de serioasă. Comunicatul emis de Premier League este extrem de tranșant (…) Manchester City are dreptul de a face apel. Este un subiect extrem de îngrijorător pentru suporterii lui City și pentru toți fanii fotbalului”, a punctat aceasta.

În urma acestor nereguli grave, Manchester City riscă o sancțiune uriașă. Astfel, dacă verdictul privind încălcările financiare va fi confirmat și după apel, printre variante se află o amendă, o depunctare sau chiar suspendarea ori excluderea din Premier League.