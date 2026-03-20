Prima reacție a lui Marius Coman după convocarea surpriză la echipa națională: „I-am spus soţiei mele că voi ajunge acolo!”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru „dubla” din luna martie de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Marea surpriză a selecţionerului a fost dezvăluită de FANATIK , de la UTA Arad, care se află în premieră la lot, la vârsta de 29 de ani.

Prima reacţie a lui Marius Coman după convocarea la naţională: „M-am emoţionat!”

Atacantul de la UTA Arad a oferit o primă reacţie pentru FANATIK după convocarea la prima reprezentativă. Coman a declarat că primele semnale le-a primit din urmă cu o lună şi jumătate, când a fost monitorizat. Totodată, fotbalistul a avut şi o premoniţie, iar când a semnat cu Sepsi i-a spus soţiei că va ajunge la echipa naţională:

ADVERTISEMENT

„Auzisem doar că sunt monitorizat acum o lună și jumătate. După ce primisem vestea și după prestațiile mele, aveam în minte acest moment. M-am emoționat, vă dați seama (n.r. la aflarea veștii că a fost convocat). Mai ales ca înainte să semnez cu Sepsi i-am spus soției mele că la 29 de ani voi ajunge la națională. Mă motivează și mai tare și sper că dacă voi fi folosit să nu dezamăgesc”, a declarat Marius Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Coman, campion al României şi câştigător al Cupei!

Marius Coman este împrumutat în acest sezon de Sepsi Sf. Gheorghe la UTA Arad, până în vară. Sub comanda lui Adrian Mihalcea, Coman are un sezon excelent, cu opt goluri marcate şi două pase decisive în cele 26 de meciuri pe care le-a disputat.

ADVERTISEMENT

Născut în Maramureş, Marius Coman este campion al României cu CFR Cluj, în 2018. Atacantul nu a apucat să joace foarte mult pentru ardeleni, dar la final a îmbrăcat tricoul de campion. În 2024 a avut o contribuţie importantă în succesul din Cupa României obţinut de Corvinul Hunedoara, de unde a făcut pasul la Sepsi Sf. Gheorghe, în acelaşi an.

ADVERTISEMENT