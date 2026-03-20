Prima reacție a lui Marius Coman după convocarea surpriză la echipa națională: „I-am spus soţiei mele că voi ajunge acolo!”

Marius Coman a oferit o primă reacţie pentru FANATIK după ce a aflat că este convocat, în premieră, la echipa naţională. Atacantul a avut o premoniţie şi i-a spus soţiei că la 29 de ani va ajunge la naţională
Bogdan Cioara
20.03.2026 | 14:52
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru „dubla” din luna martie de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Marea surpriză a selecţionerului a fost dezvăluită de FANATIK cu câteva zile în urmă şi este vorba de convocarea atacantului Marius Coman, de la UTA Arad, care se află în premieră la lot, la vârsta de 29 de ani.

Prima reacţie a lui Marius Coman după convocarea la naţională: „M-am emoţionat!”

Atacantul de la UTA Arad a oferit o primă reacţie pentru FANATIK după convocarea la prima reprezentativă. Coman a declarat că primele semnale le-a primit din urmă cu o lună şi jumătate, când a fost monitorizat. Totodată, fotbalistul a avut şi o premoniţie, iar când a semnat cu Sepsi i-a spus soţiei că va ajunge la echipa naţională:

„Auzisem doar că sunt monitorizat acum o lună și jumătate. După ce primisem vestea și după prestațiile mele, aveam în minte acest moment. M-am emoționat, vă dați seama (n.r. la aflarea veștii că a fost convocat). Mai ales ca înainte să semnez cu Sepsi i-am spus soției mele că la 29 de ani voi ajunge la națională. Mă motivează și mai tare și sper că dacă voi fi folosit să nu dezamăgesc”, a declarat Marius Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Coman, campion al României şi câştigător al Cupei!

Marius Coman este împrumutat în acest sezon de Sepsi Sf. Gheorghe la UTA Arad, până în vară. Sub comanda lui Adrian Mihalcea, Coman are un sezon excelent, cu opt goluri marcate şi două pase decisive în cele 26 de meciuri pe care le-a disputat. Vineri, de la ora 19:00, Coman este anunţat ca titular împotriva FCSB-ului.

Născut în Maramureş, Marius Coman este campion al României cu CFR Cluj, în 2018. Atacantul nu a apucat să joace foarte mult pentru ardeleni, dar la final a îmbrăcat tricoul de campion. În 2024 a avut o contribuţie importantă în succesul din Cupa României obţinut de Corvinul Hunedoara, de unde a făcut pasul la Sepsi Sf. Gheorghe, în acelaşi an.

  • 29 de ani are Marius Coman
  • 550.000 de euro este cota de piaţă a atacantului
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
