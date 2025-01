Prima reacție a lui Marius Lăcătuș după decesul lui Vasile Ardeleanu, cel căruia i-a rupt piciorul: „Am încercat să-l ajut!”

, fiind găsit fără suflare în propria casă. Dispariția fostului fotbalist român l-a întristat pe Marius Lăcătuș, cel care i-a rupt piciorul pe terenul de fotbal acum aproape 26 de ani.

Marius Lăcătuș, reacție după dispariția lui Vasile Ardeleanu

Este doliu în fotbalul românesc după ce Vasile Ardeleanu, fostul jucător de la FCM Bacău, s-a stins la doar 50 de ani. Acesta se retrăsese în satul Cârligi din comuna Filipești.

Pe data de 21 aprilie 1999, în meciul Steaua – FCM Bacău 2-1, fostul fotbalist avea să părăsească terenul cu piciorul rupt după un fault extrem de dur al lui Marius Lăcătuș. „Fiara” a oferit o primă reacție după ce a aflat cumplita veste legată de trecerea în neființă a celui pe care l-a rănit.

„A fost o situație nefericită!”

„Vă dați seama, ce poți spune în asemenea momente… Sunt momente grele, Dumnezeu să-l odihnească! Păcat, era un om bun. Când dispare cineva la vârsta pe care o are nu are decât să-ți pară rău.

Niciun sportiv nu cred că are intenția de a accidenta pe cineva. Exclus. A fost o situație nefericită. Am încercat să-l ajut cum am putut.

Din păcate, perioada de recuperare pe care a avut-o nu cred că a fost cea mai bună. Erau alte vremuri, era cu totul și cu totul altceva”, a spus Marius Lăcătuș, pentru

Ce spunea Vasile Ardeleanu despre momentul care i-a schimbat cariera, dar și viața

O accidentare poate cântări enorm pentru un fotbalist profesionist, atât în carieră, cât și în viața cotidiană, Vasile Ardeleanu a simțit pe propria piele ce înseamnă să fie scos din circuit pentru o perioadă destul de lungă.

Accidentarea suferită din cauza lui Marius Lăcătuș l-a ținut departe de gazon un an de zile. După nici un sfert de oră împotriva Stelei, fostul jucător de la FCM Bacău ieșea de pe teren cu piciorul rupt și era trimis direct la spital.

„Piciorul drept mi se bălăngănea… Am stat două săptămâni în spital. Mi-a plătit Lăcătuș toată internarea. Dar de atunci nu l-am mai văzut. Și nici nu mă interesează de el… Să fie sănătos!”,

Vasile Ardeleanu a spus stop definitiv fotbalului în vara anului 2005, activând ultima dată pentru FC Vaslui. Fostul fotbalist a mai îmbrăcat tricoul unor formații precum CSM Focșani, Selena Bacău, FC Onești și FCM Bacău.