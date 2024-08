Prima reacție a lui Marius Măldărășanu după Farul – Hermannstadt 3-2. ”Ne-a lipsit puțin norocul. Meritam mai mult”

Hermannstadt nu se regăsește în acest debut de campionat. , iar poziția lui Marius Măldărășanu pare pusă în pericol. Antrenorul a fost extrem de dezamăgit la finalul jocului.

Marius Măldărășanu: „Meritam mai mult. Va trebui să tragem tare”

Hermannstadt nu a făcut un joc slab, însă a fost dominată mai tot meciul de jucătorii celor de la Farul. , ocupând, după primele 6 etape, locul 14 în Superliga României, iar fanii speră să nu aibă emoții în ceea ce privește retrogradarea.

Marius Măldărășanu și-a lăudat jucătorii pentru determinarea de care au dat dovadă și e de părere că echipa sa merita să obțină măcar un punct. Antrenorul sibienilor a recunoscut că nu are parte de cel mai fericit început de sezon, însă e încrezător că în meciul din etapa următoare, împotriva campioanei României, FCSB, elevii săi pot face o figură frumoasă, mai ales că bucureștenii vor fi concentrați pe dubla cu Linz din playoff-ul Europa League.

„A fost un meci cu goluri multe. Din greșelile pe care ei le-au făcut, noi nu am profitat. Am luat primul gol prea ușor. Puteam să facem mai mult la acea fază. În repriza a doua am început bine, am egalat. Au jucători care pot face diferența, însă am greșit. Ne-a lipsit puțin norocul. Neguț a avut o ocazie mare. Ne-a lipsit puțin șansa. N-ai ce să le reproșezi jucătorilor. Meritam mai mult. Nu sunt îngrijorat, sunt foarte pozitiv.

Au fost momente în care mi-a plăcut jocul. Farul e o echipă care controlează posesia. Trebuie să fim pozitivi. Mergem înainte. Jucăm cu FCSB și trebuie să dăm totul. (n.r. FCSB va juca în playoff-ul Europa League cu Linz) Nu știu dacă e un avantaj pentru noi. FCSB are la dispoziție două loturi.

Vom vedea pe teren. Am început greu. Ne este greu, însă trebuie să ne dea încredere jocul bun. Pe undeva e de așteptat. S-au schimbat foarte mulți jucători. Dacă aveam puțin noroc, puteam acumula mai multe puncte. Avem și jucători accidentați. Va trebui să tragem tare. Nu am ce să le reproșez jucătorilor”, a explicat Marius Măldărășanu la finalul meciului cu Farul Constanța.

Ce au declarat jucătorii de la Hermannstadt la finalul meciului cu Farul

Jucătorii celor de la Hermannstadt au sperat până la capăt într-o revenire, însă acest lucru nu a fost posibil. Ei se gândesc deja la meciul cu FCSB din etapa următoare și au încredere că pot trece peste această perioadă complicată și speră să obțină o victorie în fața propriilor fani.

„Cred că am făcut un joc bun. Sunt foarte bucuros că am marcat după atât de mult timp. Chiar am crezut că puteam egala. Golul ăsta înseamnă multă încredere pentru mine. Sunt foarte bucuros. Mulțumesc lui Dumnezeu. Ne așteaptă un meci greu acasă, dar acolo mereu am făcut meciuri bune. Suntem foarte încrezători că vom urca tot mai sus în clasament. E abia începutul campionatului”, a declarat Dragos Iancu după înfrângerea contra Farului.

„Avem o singură victorie până acum. Acum însă e momentul să ne revenim și să ne recuperăm energia pentru meciul următor. Cred că o să fie un meci dificil. FCSB a pierdut meciul precedent, însă o să jucăm cu capul sus, cu caracter și sperăm să câștigăm”, a transmis Alessandro Murgia.