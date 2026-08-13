Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a refuzat oferta lui CFR Cluj: „Am principiile mele!”. Ce spune despre variantele Mutu și Kopic

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Marius Șumudică (55 de ani), în prezent un antrenor liber de contract, a dus negocieri extrem de dure în ultimele zile cu cei din coducerea lui CFR Cluj, în speță Neluțu Varga și Marian Copilu. În final, cele două părți nu au ajuns la un numitor comun, iar „Șumi” a refuzat oferta. Joi, 13 august, tehnicianul a avut prima reacție după discuțiile cu fosta sa echipă.

Marius Șumudică, prima reacție după ce a refuzat să preia pe CFR Cluj: „Am principiile mele, de la care nu mă abat”

Antonio Folha (55 de ani) a fost demis de CFR Cluj după umilința cu norvegienii de la Tromso, scor 0-5, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. În aceste condiții, Neluțu Varga a sperat să-l readucă pe banca tehnică pe Marius Șumudică, cu care a mai lucrat întrecut. Mutarea nu s-a mai realizat.

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Joi, 13 august 2026, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a avut prima reacție după ce a refuzat oferta clubului. Șumudică s-a ferit din a dezvălui motivele care l-au făcut să spună „Nu!” propunerii ardelenilor. A punctat însă că are un regret pentru că nu a semnat cu CFR. A avut numai cuvinte de apreciere față de Neluțu Varga și de Marian Copilu.

„Am un regret, da, dar nu mai contează. În momentul de față, eu știu bine ce am de făcut în cariera mea de antrenor. Am principiile mele, de la care nu mă abat. Dacă lumea înțelege asta, foarte bine. S-au scris niște aberații pe care nu vreau să le comentez. Eu îi consider prietenii mei pe cei de la CFR, pe Neluțu Varga… iar Marian Copilul e fratele meu. Nu vreau să discut despre situația de acolo, nu vreau să aprofundez.

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Mai departe, fiecare are principiile lui. Eu am principiile mele, ei au principiile lor. Sunt ferm convins că, în final, fiind oameni capabili, vor reuși să scoată la liman situația. Să fiu sincer, îmi pare rău de Marian (Copilu). Atât la Petrolul, cât și la CFR, actele erau pe masă, dar mai lipsea semnătura. Îmi pare rău”, a spus „Șumi”.

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Cu cine a purtat discuții Șumudică în ultimele zile de la CFR

Marius Șumudică a mai dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, că a purtat discuții, în ultimele zile, cu toată lumea din conducerea celor de la CFR Cluj, inclusiv cu patronul Neluțu Varga. „Am vorbit cu toată lumea, și cu Neluțu Varga. M-am întâlnit de trei ori cu Neluțu Varga.

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S-a întâmplat în decursul perioadei în care eu am stat acolo (n.r. la Cluj), m-am întâlnit de trei ori cu Neluțu Varga. Am stat cu Marian Copilu de dimineață până seara la club. Mai departe… nu vreau să discut despre motive sau ceva de genul ăsta, fiindcă nu mi-ar face bine nici mie, nici celor de acolo. Sunt oameni capabili, iar eu sunt convins că CFR Cluj va ieși din această perioadă”.

Ce spune Șumudică despre Kopic și Mutu, antrenorii aflați în cărți să vină pe banca lui CFR Cluj

Cu varianta Marius Șumudică căzută, CFR Cluj se va reorienta. FANATIK a scris încă de miercuri, 12 august, că . Șumudică a comentat pe seama acestui subiect.

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„Eu consider că sunt doi antrenori de valoare (…) antrenori buni și care cred că pot face rezultate la CFR Cluj. Mai departe, ei au în conducere, v-am zis, oameni capabili, oameni care cunosc foarte bine situația de acolo și care probabil vor lua cea mai bună decizie pentru un antrenor care se pretează la situația actuală”.