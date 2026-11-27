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Optimist din fire, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova nu are motive de nemulțumite după 0-4 la Brighton. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Rotaru a explicat filosofia sa și crede că formațiile de top din România trebuie să se bată de la egal la egal cu formații din alte campionate mai slabe, nu cu „balaurii” din Premier League.

Mihai Rotaru crede că Brighton e un „balaur” ce nu avea cum să fie ucis de Universitatea Craiova

„Nu e un meci din care poți să înveți. Poți să înveți logistic, dar nu ai cum să înveți de la locul 2 din Premier League. Cu șase dintre jucătorii care au fost aseară, au bătut-o și pe Arsenal cu 3-0. În momentul ăsta, Brighton e un monstru al fotbalului european. Ruben Amorim ne-a spus despre ea că este cea mai bună echipă din lume la ora actuală în jocul unu contra unu și în pressing. Pressing peste pressing, ucide tot. Nu poți să tragi concluzii după meciul cu Brighton. , cu mii de suporteri, că ai jucat cu locul 2 din Premier League.

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Nu este un meci din care să tragi învățăminte. Poți doar să visezi și să spui că, peste ceva timp, ușor-ușor, se vor egaliza forțele. Eu sunt realist. Speram și eu să facem un rezultat, dar să credem că putem să facem un meci mare cu Brighton… Asta nu am înțeles, entuziasmul din jurul nostru. Speranța s-a dus imediat după ce ai luat gol la începutul meciului, apoi a venit alt gol și eliminarea. Sigur că am visat cu toții, dar, realist vorbind, șansele nu existau.

Brighton este un elefant, un mamut, un balaur al fotbalului european. E o echipă de Champions League, de nivelul lui Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern München. Eu cred că e chiar de sferturi. E cea mai bună echipă din lume, nu avem ce discuta, în jocul unu contra unu. Această echipă a bătut-o pe Arsenal cu 3-0, campioana Angliei. Au bătut-o pe Manchester City. Hai să fim serioși! Dacă am fi mers la Barcelona în deplasare, ce ai fi sperat de acolo? Speri să scapi cu cât mai puține goluri”, a declarat patronul Craiovei, Mihai Rotaru.

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Mihai Rotaru e convins că Universitatea Craiova va ajunge în grupele Champions League

Cu toate acestea, Rotaru e convins că echipa sa va ajunge în grupele Champions League. „Sunt convins că vom ajunge, la un moment dat, în grupele Champions League. Unde ne uităm să luăm puncte? La Slavia Praga, Slovan Bratislava, la echipele din urna a patra, cine o mai fi, Pafos. O victorie acasă și una în deplasare. Te uiți la mai mult în Champions League? Nu se uită nici cehii, nici polonezii.

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Modelul nostru nu e Brighton. Chiar dacă am face lucrurile la fel, e o diferență de 700 de milioane de euro. , ce fac Sparta Praga, Slavia Praga, polonezii. Ferencvaros are un buget de 55 de milioane de euro. Și noi, dacă am avea 50 de milioane de euro, garantez că o dată la doi ani am juca în Champions League.

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Ne doream foarte mult să dăm lovitura, mai ales având în vedere rezultatul obținut de Craiova Maxima la Leeds. Am început prost, ca și cu Levski. Nu poți să zici că ai pregătit meciul ca să dea ăia gol în minutul unu sau doi, sau cât a fost. Nu cu ăștia ne comparăm. Nu avem nicio concluzie de tras după meciul ăsta”, a completat Mihai Rotaru.