Prima reacție a lui Mihai Teja după ce a fost demis de pe banca lui Vejle: „A fost un șoc. Nu știu motivul”

a fost demis cu câteva zile în urmă, înainte ca echipa să joace primul meci oficial din 2025.

Reacția lui Mihai Teja după ce a fost demis de pe banca lui Vejle

Tehnicianul român a preluat formația daneză după un start catastrofal de sezon, Vejle neavând niciun punct în clasament după nouă runde. Sub comanda lui Mihai Teja, echipa a obținut șase puncte în opt partide, programul fiind unul foarte dificil, cu dispute contra granzilor campionatului.

Pe 31 ianuarie, formația daneză anunța despărțirea de directorul sportiv Mario Nicolae, fost oficial la Dinamo și Petrolul, care activa la club din 2021, iar cu o săptămână înainte de primul meci oficial din 2025, în deplasare pe terenul lui Silkeborg, conducerea grupării a decis să renunțe și la Mihai Teja, care a oferit o primă reacție pentru site-ul danez .

„A fost un șoc pentru mine. Am dat totul pentru echipă. Nu știu motivul, dar cred că decizia nu a fost luată din motive sportive, pentru că, în opinia mea, Vejle joacă un fotbal bun.

Am venit aici și am avut doar două luni să lucrez cu jucătorii, iar apoi a urmat vacanța. În acele două luni, am avut opt meciuri, dintre care am pierdut doar patru. Spun ‘doar’ patru pentru că două au fost cu FC Copenhaga și unul cu Midtjylland, cele mai bune echipe din Danemarca, care joacă și în Europa. Cealaltă înfrângere a fost în deplasare cu Randers, care e pe locul 3 în clasament.

Dar acum, după o pregătire bună, jucătorii au înțeles ce îmi doresc de la ei. Un antrenor are nevoie de o astfel de perioadă pentru a lucra cu o echipă, dar, asta e viața, astfel de lucruri se pot întâmpla. Am avut o relație bună cu Henrik (n.r. Tonder, CEO-ul lui Vejle) și cu toți ceilalți. Au spus că a fost decizia clubului, și nu am întrebat de ce, pentru că nu cred că motivul a fost unul sportiv” a afirmat tehnicianul.

Vejle a fost primul club din străinătate la care Mihai Teja a activat ca antrenor principal. În România, acesta le-a pregătit pe FCSB, Dinamo, Universitatea Cluj, Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș, Politehnica Iași, FC Voluntari și FC Botoșani.

Schimbare de patronat la Vejle

Într-adevăr, motivul demiterii lui Mihai Teja pare să nu fie legat doar de performanța sportivă, deoarece la scurt timp după plecarea tehnicianului român, clubul Vejle a fost preluat de investitori locali. Aceștia au ajuns la un acord cu fostul patron al echipei, omul de afaceri moldovean Andrei Zolotko, care cumpărase clubul în vara anului 2016.

Mihai Teja a fost al doilea antrenor român care a pregătit-o pe Vejle, după Costel Gâlcă. a activat la gruparea daneză în perioada martie 2019 – iunie 2021.