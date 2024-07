Prima reacție a lui Mircea Lucescu despre numirea sa la echipa națională a României: „Eu am fost mereu dispus sa ajut. Voi stabili un record mondial!” Exclusiv

Mircea Lucescu a oferit o declarație, în exclusivitate pentru FANATIK, despre numirea sa la echipa națională a României. Din spusele lui Il Luce, provocarea de a reveni selecționer mai trebuie să îndeplinească doar unele formalități.

Mircea Lucescu a vorbit despre revenirea la echipa națională a României

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate în dimineața zilei de miercuri, 31 iulie, .

Plecarea lui Edi Iordănescu de la cârma primei reprezentative și refuzul lui Gică Hagi i-au făcut pe Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță să facă toate eforturile pentru a-l convinge pe cel mai titrat antrenor român din istorie să accepte postul de selecționer.

De altfel, Mircea Lucescu a mărturisit pentru FANATIK că și a dat de înțeles că ar fi dispus să revină la echipa națională după o pauză de 38 de ani.

„Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar…. Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Federația i-a propus experimentatului tehnician un contract valabil doi ani, până la 81 ani, așa cum FANATIK a anunțat. Aceasta este vârsta pe care Mircea Lucescu o va avea la Campionatul Mondial din Canada, Mexic și SUA. În caz că va accepta propunerea și va reuși să o califice pe România la turneul final.

Antrenorul care le-a pregătit pe Inter Milano, Șahtar Donețk, Galatasaray și Beșiktaș trebuie să îi comunice răspunsul lui Răzvan Burleanu joi. În cântărirea deciziei, Il Luce a avut nevoie de timp pentru a se consulta cu familia, cu soția Nelly și fiul Răzvan.

Marius Șumudică, varianta FRF în caz că Mircea Lucescu refuză postul de selecționer

FRF are și un plan de rezervă, în caz că Mircea Lucescu refuză să preia echipa națională. Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță îl au în vizor pe Marius Șumudică, antrenorul care i-a revitalizat pe Denis Drăguș și Florin Niță înainte de EURO 2024.

Șumi este discipolul lui Mircea Lucescu, pe care l-a avut tehnician la Rapid. Împreună, în 1999, au cucerit titlul istoric cu gruparea din Giuleșți. Iar de atunci, Il Luce a rămas o prezență marcantă în cariera și viața lui Marius Șumudică.

De altfel, inclusiv Gigi Becali a militat pentru ca antrenorul care a câștigat campionatul cu Astra să preia frâiele echipei naționale. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul de la FCSB a afirmat că Marius Șumudică este unul dintre puținii care pot îmbunătăți nivelul primei reprezentative.

„Eu l-aș pune pe Șumudică. Dar probabil că ei, federația, vor ceva mai titrat. Să zicem că Mutu ar fi mai titrat ca și nume. Fără să se supere Șumi, numele Mutu este mai titrat.

Ca antrenor, părerea mea că este mai expert Șumi. Eu l-aș pune pe Șumi. Nu avem jucători și îți trebuie unul care poate să inventeze. Șumi e om care poate să inventeze. Hagi inventa. Ți-am zis cu Hagi”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

27.000 de euro pe lună este salariul pe care FRF i l-a propus lui Mircea Lucescu pentru a reveni la echipa națională

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în cariera de antrenor. Este depășit în clasamentul all-time doar de Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson