Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a fost confirmat selecţioner: “Este o chestie de orgoliu naţional! Am fost dezamăgit, dar am rămas pentru jucători! Să aibă curaj”. Ce a discutat cu Burleanu

România a înregistrat două rezultate dezamăgitoare în luna septembrie, scor 0-3 în fața Canadei și o remiză 2-2 cu reprezentativa Ciprului. În ciuda faptului că mai multe voci din spațiul public i-au cerut demisia lui

Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a fost confirmat selecţioner

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a t . Selecționerul consideră că presiunea calificării la Campionatul Mondial l-a afectat atât pe el, cât și pe jucătorii, iar de acum atitudinea va fi diferită.

„(n.r. – Nu trebuia să fie un subiect plecarea dumneavoastră de la echipa națională) Da, dar acesta a fost provocat în general de presă. Ce pot să spun? M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident.

Am încredere că echipa asta va reveni acolo îi e locul și a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante.

„E o chestie de orgoliu național! Băieții au demonstrat că sunt capabili”

Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta! Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.

S-a vorbit foarte mult de calificare, iar asta i-a afectat foarte mult. Ținând cont de context, de valoare, de celelalte echipe… Și eu, dar și ei nu am reușit să fim destul de calmi și astfel că am reacționat sub imperiul necesității de a merge la Campionatul Mondial. Vom aborda altfel acest meci, această competiție și am încredere în acești băieți care au demonstrat că sunt capabili”, a declarat Mircea Lucescu.

