Sport

Prima reacție a lui MM Stoica după atacurile lui Gigi Becali: „Ar fi o mare eliberare”

Flaviu Popa
08.11.2026 | 20:49
Prima reactie a lui MM Stoica dupa atacurile lui Gigi Becali Ar fi o mare eliberare
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Mihai Stoica în lojă la Arena Națională. Foto: Renato Anghelescu FANATIK
Mihai Stoica a fost criticat de patronul Gigi Becali la finalul meciului FCSB - Corvinul, scor 0-1. Miliardarul i-a reproșat că nu a făcut transferurile dorite, iar Mihai Stoica a acceptat critica.
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Gigi Becali a fost extrem de supărat la finalul meciului FCSB – Corvinul, scor 0-1 și a anunțat că se va ocupa personal de transferuri pentru că nu are cine să o facă. O trimitere evidentă la Mihai Stoica, omul responsabil de transferuri și de aducerea lui Aymen Boutoutaou la FCSB.

Criticat de Gigi Becali, Mihai Stoica acceptă cuvintele grele ale patronului

Stoica i-a dat dreptate lui Becali și și-a asumat vina pentru transferurile ratate ale lui Ofri Arad și Aymen Boutoutaou. Doi jucători valoroși în teorie, dar care pe teren nu au arătat momentan că ar putea face diferența pe termen lung la FCSB.

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„Sunt de acord (n.r. – cu ce a spus Becali). Poate că am niște standarde greșite. Jucătorii pe care i-am văzut eu în Portugalia și pe unde am fost, sute de jucători, au fost intangibili. Justin de Haas, de la Famalicao, devenea liber. Cerea un salariu de 7 cifre, foarte mult, un milion la semnătură, comisioane… Nici nu pot să vin cu propunerea asta la un fundaș central. A ajuns la Valencia. Nu putem să ne batem cu ei.

La Boutoutaou, am crezut că e jucătorul care poate face diferența la noi. La fel și Arad, a fost protagonist cu Celtic în Ligă. A avut probleme cu accidentările, una, alta. E clar că e vina mea la ambii. Sunt și jucători pe care toată lumea îi aprecia în România, Gnahore, Korenica, Muhar, Politic. Jucători importanți în Superliga”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

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Mihai Stoica ar fi „eliberat” să nu se mai ocupe de transferuri la FCSB

Cu toată supărarea patronului, Mihai Stoica vede jumătatea plină a paharului și chiar s-ar bucura să nu se mai cupe de transferuri la FCSB. „Fiecare vede fotbalul în felul lui. Pentru mine ar fi o foarte mare eliberare să nu mă mai ocup de transferuri. Gigi va decide. Nu vedem la fel. Am nimerit foarte mulți jucători, o perioadă foarte lungă.

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Singura chestie pe care pot să mi-o asum cumva e că i-am spus lui Gigi că vom rezolva regula U21 cu Pădurariu. Copilul chiar e un plus. În rest, am avut așteptări mai mari de la mulți jucători. Nu am găsit alți jucători de care să fiu sigur. Am găsit unul de care am fost sigur că va fi vedeta echipei, nu este”, a completat Mihai Stoica.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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