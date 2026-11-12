Prima reacție a lui MM Stoica după despărțirea de FCSB! Mesajul pentru Gigi Becali: „As simple as that”

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Mihai Stoica a reacționat după despărțirea de FCSB! Oficialul a transmis un mesaj public la scurt timp după ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate plecarea sa de la club. După 16 ani de colaborare, MM Stoica i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru sprijinul oferit de-a lungul carierei.

Prima reacție a lui Mihai Stoica după plecarea de la FCSB! Ce mesaj i-a transmis lui Gigi Becali

Mihai Stoica a rupt tăcerea după Oficialul a transmis un mesaj public în care le-a mulțumit oamenilor care i-au fost alături de-a lungul carierei sale în fotbal, începută în februarie 1992. Printre cei amintiți se numără Marius Stan, cel care l-a adus în fotbal, dar și Gigi Becali, alături de care a

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„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții. Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. As simple as that”, a fost mesajul postat de MM Stoica pe rețele de socializare.

Mihai Stoica a plecat de la FCSB după 16 ani! FANATIK a anunțat în exclusivitate despărțirea

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație a hotărât să pună capăt colaborării cu Gigi Becali, după tensiunile acumulate în ultima perioadă. Patronul clubului a fost total dezamăgit de transferurile făcute în ultimul an.

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Mihai Stoica revenise la FCSB în 2010, după ce mai activase la gruparea roș-albastră între 2002 și 2007. În cele două mandate, oficialul a fost unul dintre cei mai importanți oameni din conducerea clubului și un colaborator apropiat al lui Gigi Becali.

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Ce a spus Gigi Becali după ce MM Stoica a decis să plece de la FCSB

Gigi Becali a acceptat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB, deși a recunoscut că despărțirea de unul dintre cei mai apropiați colaboratori nu a fost deloc ușoară. Patronul roș-albaștrilor a explicat că relația dintre cei doi s-a deteriorat în ultima perioadă, pe fondul unor neînțelegeri privind deciziile luate la club. Chiar și așa, Becali nu i-a contestat calitățile lui MM, pe care l-a numit „cel mai bun din țară”.

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„Am vorbit cu Meme, bineînțeles că m-a sunat, înainte să ia decizia, e adevărat. Da, a spus că nu mai vrea să rămână la FCSB și vrea o perioadă de liniște. Meme va rămâne pe viață prietenul meu, am trecut prin atâtea împreună, eu consider că este doar o despărțire temporară în ceea ce privește fotbalul. Mi-a spus că și el e obosit, a fost o perioadă foarte grea, l-am înțeles… I-am zis: „Băi Meme, nu pleca”, am insistat, am insistat, dar nu… n-a vrut! Pur și simplu n-a vrut”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

Trofeele câștigate de MM Stoica la FCSB: