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Mihai Stoica (61 de ani), fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut o primă reacție pe seama scandalului Laurențiu Reghecampf – Ofri Arad, izbucnit în timpul partidei FCSB – Csikszereda, scor 2-0. Dacă cei mai mulți spun că fotbalistul a fost supus unei umilințe, MM vine cu un alt punct de vedere.

Cum comentează MM Stoica momentul tensionat Reghecampf – Ofri Arad de la meciul FCSB – Csikszereda: „Nu e umilință!”

Ofri Arad (28 de ani), fotbalist transferat de FCSB la începutul anului 2026, a trăit momente dificile, sâmbătă seara, pe Arena Națională. Israelianul a intrat la pauza meciului FCSB – Csikszereda, în locul lui Joao Paulo, însă a fost înlocuit. S-a întâmplat în minutul 78, după doar 33 de minute pe teren. Atunci, Reghecampf l-a introdus pe Aymen Boutoutaou (25 de ani). Decizia băncii tehnice l-a luat prin surprindere pe mijlocaș, care și-a arătat nemulțumirea în drum spre margine. La rândul său, Reghecampf nu s-a lăsat mai prejos și a început să-l certe pe fostul fotbalist de la Kairat Almaty.

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Mihai Stoica, fostul președinte la FCSB, cel care a jucat un rol major în transferul lui Arad la clubul patronat de Gigi Becali (68 de ani) a comentat, în emisiunea „MM la FANATIK”, acest . Majoritatea celor care au vorbit de acest eveniment au spus că Ofri Arad ar fi fost umilit. Meme are o altă părere. Și-a explicat-o în detaliu.

„(n.r. Cum vezi toată povestea cu Ofri Arad?) Eu am părerea mea. Eu am spus de multe ori că se dă o prea mare importanță acestor chestii. Sunt chestii mai rare când un jucător este introdus la pauză și iese în a doua jumătate a meciului. Pentru mine nu e o chestie umilitoare, nu e o umilință. De ce să fie o chestie umilitoare? Este pur și simplu o schimbare impusă de anumite rațiuni.

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Așa cum Miculescu și Joao Paulo era logic să fie schimbați la pauză pentru că n-au fost la meci, așa nu este o chestie cu totul și cu totul ieșită din comun că a fost schimbat Ofri după jumătate de oră. Ăia au fost schimbați după 45 de minute, ăsta după 30 de minute. Mie mi se pare că n-au sens cuvintele astea, că umilință, că nu știu ce, nu văd sensul, Am mai văzut chestia asta și în trecut. Un jucător, dacă intră, nu e neapărat nevoie să rămână până la sfârșitul meciului. Eu așa văd lucrurile. Sub nicio formă nu văd ceva foarte-foarte grav ce s-a întâmplat, nu văd umilință la asta. Mi se pare mai umilitor când un jucător important, cu experiență, este introdus în prelungiri, să fie schimbare tactică”, punctează MM.

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Ce spune Mihai Stoica despre reacția nervoasă a lui Reghecampf: „Este sub presiune”

În timp ce și se îndrepta spre bancă, televiziunile care au transmis partida au surprins ieșirea nervoasă a lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul celor de la FCSB se vede urlând la mijlocaș. Mihai Stoica este de părere că „Reghe” a avut acest comportament din cauza presiunii la care este supus. „(n.r. Toată povestea asta a fost potențată de reacția lui Reghe) Aia e problema lui. Probabil că și el (n.r. Reghecampf), fiind sub presiune, s-a comportat așa cum nu a făcut-o niciodată. (n.r. De ce crezi că Reghecampf s-a comportat așa?) Probabil că din cauza presiunii. Pentru că, vă dați seama, să nu marchezi patru meciuri la rând… Normal că și el avea presiunea asta”.

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Ofri Arad nu a fost niciodată un fotbalist de la FCSB care să-l dea pe spate pe Gigi Becali. În ciuda acestui aspect, israelianul a adus calificarea roș-albaștrilor în Conference League, în primăvară, cu un gol marcat în repriza secundă din extra time. Reușita din barajul cu Dinamo a echivalat cu peste 700.000 de euro pentru bugetul FCSB. MM Stoica a remarcat acest aspect în emisiunea de la FANATIK.

„La Ofri sunt liniștit. A dat un gol care a adus 700 de mii de euro. Asta a dus echipa mai departe (n.r. calificată în Conference League). Eu sunt convins că la loviturile de departajare aveam probleme foarte mari pentru că nu mai aveam niciun executant în teren. Era Tănase, atât. Și Ofri Arad, executant bun”, spune Stoica. În ciuda criticilor care i-au fost aduse lui Arad de-a lungul acestui an, Meme se declară „liniștit profesional”.

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„Sunt liniștit profesional. Pentru mine era un insucces teribil să nu fi jucat în cupele europene, indiferent că sunt sezoane în care ne-am dus rachetă și sezoane ca ăsta sau ca cel în care ne-au scos Karagandy, să ieșim după doar două meciuri. Dar nu, profesional sunt liniștit, pentru că n-ai cum să știi că un jucător va fi foarte bun. Poate să fie foarte bun la o echipă, poate să fie foarte slab la echipa ta. Este o loterie”, notează MM.

Meme Stoica, despre afecțiunea colegilor de la FCSB pentru Arad: „Atmosfera e bună”

Ofri Arad a fost consolat de coechipierii săi de la FCSB după meciul cu Csikszereda (2-0). După fluierul de final al partidei de pe Ghencea, jucătorii roș-albaștrilor au mers să-l încurajeze. Printre cei aflați lângă israelian au fost Muhar, Radunovic sau Joyskim Dawa. Și Denis Drăguș, la flash-interviu, și-a exprimat public susținerea față de mijlocașul israelian, subliniind că grupul de la FCSB este unit. Mihai Stoica a confirmat, în emisiunea „MM la FANATIK”, cele spuse de atacantul român.

„Atmosfera e bună la FCSB. Am văzut și manifestarea lor, entuziasmul, cu care l-au felicitat pe Drăguș când a marcat. Sunt jucători care au nevoie de momente de genul ăsta. Ofri e simpatizat pentru că e un tip simpatic, chiar special. Da, aici echipa poate câștiga foarte mult în momente de genul ăsta. Asta e important”, punctează MM Stoica.