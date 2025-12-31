Sport

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la DC United: „E practic închis! Pleacă să facă vizita medicală pe 5 ianuarie”. Exclusiv

Louis Munteanu, pe picior de plecare de la CFR Cluj! Neluțu Varga a vorbit despre oferta primită pentru atacant de la D.C. United. Când are loc vizita medicală.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
31.12.2025 | 15:00
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Anunțul lui Neluțu Varga
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Anunțul lui Neluțu Varga
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Clubul din Gruia s-a înțeles cu americanii de la D.C. United pentru transferul internaționalului român. Neluțu Varga, omul numărul unu al echipei din Ardeal, a acordat o primă reacție pentru FANATIK și a oferit câteva detalii legate de mutare.

Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Anunțul lui Neluțu Varga

După luni întregi de incertitudine, povestea transferului lui Louis Munteanu pare că se apropie de final. CFR Cluj a acceptat oferta primită de la D.C. United, echipă din MLS, iar atacantul va efectua în următoarele zile vizita medicală. Părțile s-au înțeles deja în ceea ce privește sumele.

Neluțu Varga, acționarul majoritar al celor de la CFR Cluj, a refuzat în vară mai multe oferte pentru Louis Munteanu, însă, în cele din urmă, a acceptat propunerea venită de peste Ocean. Golgheterul sezonului trecut din Superliga va pleca din România după două sezoane jucate în tricoul ardelenilor. Despre acest transfer a scris și ProSport.

Ce spune Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United

Neluțu Varga a oferit o primă reacție pentru FANATIK legată de transferul lui Louis Munteanu la D.C. United. Omul de afaceri a confirmat că a acceptat oferta echipei din MLS și că fotbalistul va pleca în următoarele zile în Elveția, acolo unde va efectua vizita medicală. Din informațiile obținute de site-ul nostru, acest lucru se va întâmpla pe 5 ianuarie.

„Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucători au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. S-a negociat tot, s-a acceptat tot. Suma de transfer, salariul jucătorului, bonusuri, totul a fost acceptat de ambele părți. Se va pune totul pe hârtie și vom semna electronic.

Louis Munteanu va pleca să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția, pe 5 ianuarie. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu
  • 25 de goluri a marcat Louis Munteanu în cele două sezoane jucate pentru CFR Cluj în Superliga României
