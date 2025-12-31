Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la DC United: „E practic închis! Pleacă să facă vizita medicală pe 5 ianuarie”. Exclusiv

Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Clubul din Gruia s-a înțeles cu americanii de la D.C. United pentru transferul internaționalului român. Neluțu Varga, omul numărul unu al echipei din Ardeal, a acordat o primă reacție pentru FANATIK și a oferit câteva detalii legate de mutare.
După luni întregi de incertitudine, povestea transferului lui Louis Munteanu pare că se apropie de final. CFR Cluj a acceptat oferta primită de la D.C. United, echipă din MLS, iar atacantul va efectua în următoarele zile vizita medicală. Părțile s-au înțeles deja în ceea ce privește sumele.
Neluțu Varga, acționarul majoritar al celor de la CFR Cluj, a refuzat în vară mai multe oferte pentru Louis Munteanu, însă, în cele din urmă, a acceptat propunerea venită de peste Ocean. Golgheterul sezonului trecut din Superliga va pleca din România după două sezoane jucate în tricoul ardelenilor. Despre acest transfer a scris și ProSport.
Neluțu Varga a oferit o primă reacție pentru FANATIK legată de transferul lui Louis Munteanu la D.C. United. Omul de afaceri a confirmat că a acceptat oferta echipei din MLS și că fotbalistul va pleca în următoarele zile în Elveția, acolo unde va efectua vizita medicală. Din informațiile obținute de site-ul nostru, acest lucru se va întâmpla pe 5 ianuarie.
„Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucători au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. S-a negociat tot, s-a acceptat tot. Suma de transfer, salariul jucătorului, bonusuri, totul a fost acceptat de ambele părți. Se va pune totul pe hârtie și vom semna electronic.
Louis Munteanu va pleca să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția, pe 5 ianuarie. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.