Prima reacție a lui Neluțu Varga după ce CFR Cluj a căzut cu Paksi: „Primul pas pentru grupele Europa League!”. Ce adversar nu și-ar fi dorit

CFR Cluj se va duela cu Paksi în primul tur UEFA Europa League. Care a fost prima reacție a patronului „feroviarilor” după ce a aflat că echipa sa va juca cu formația din Ungaria.

Neluțu Varga, optimist după tragerea la sorți: „Avem șanse importante să ne calificăm”

În decursul zilei de marți, 17 iunie, , câștigătoarea Cupei din Ungaria. Partida tur va avea loc în data de 10 iulie, ca returul să se dispute o săptămână mai târziu.

Neluțu Varga a oferit o primă reacție la FANATIK după ce CFR Cluj și-a aflat adversara din UEFA Europa League. Patronul „feroviarilor” e de părere că Paksi este un adversar ok, iar echipa sa are șanse importante de calificare mai departe. Totodată, „omul cu banii” se bucură că formația din Gruia nu a picat cu Aktobe, o eventuală deplasare în Kazakhstan fiind mult mai dificilă.

„Am văzut că am căzut cu Paksi. Este un adversar ok pentru noi, avem șanse importante să ne calificăm. Era mai greu, probabil, dacă am fi căzut cu Aktobe. În primul rând că e distanța mai lungă până acolo și este un adversar pe care-l cunoști mai puțin.

Așa cu Paksi sper să trecem mai departe și să fie primul pas pentru a ajunge în grupele Europa League”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

Paksi, eliminată anul trecut de Corvinul Hunedoara

Paksi nu este străină de duelurile cu echipele din România. În sezonul trecut de UEFA Europa League, .

Cel puțin pe hârtie, CFR Cluj pleacă ca mare favorită în duelul împotriva câștigătoarei Cupei din Ungaria. Lotul lui Dan Petrescu este cotat la 25,28 de milioane de euro, pe când jucătorii lui Paksi însumează 9,48 milioane de euro.