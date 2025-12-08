News

Prima reacție a lui Nicușor Dan după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Cetățenii au întotdeauna dreptate”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după victoria obținută de Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre rezultatul scrutinului
Ana-Maria Tomescu
08.12.2025 | 14:45
Prima reactie a lui Nicusor Dan dupa rezultatul alegerilor pentru Primaria Capitalei Cetatenii au intotdeauna dreptate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Foto hepta
Președintele Nicușor Dan a reacționat după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Liderul statului l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, edilul ales duminică, 7 decembrie, de peste 36% dintre bucureștenii care au ieșit la vot.

Nicușor Dan, reacție după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei

La câteva ore de la publicarea rezultatelor finale la alegerile locale parțiale, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe Facebook în care i-a felicitat pe câștigătorii scrutinului, inclusiv pe Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei. Liderul statului a subliniat că „cetățenii au întotdeauna dreptate”, iar noul edil al municipiului București trebuie să beneficieze acum de „mijloacele de a guverna orașul”.

Președintele a cerut aplicarea referendumului din 2024 și a atenționat că urmează „mize importante” în următoarea perioadă. „Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.

Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul.

Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism.

A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, este mesajul președintelui.

Pe cine a susținut Nicușor Dan la alegerile pentru Capitală

Lipsa de reacție a lui Nicușor Dan a ridicat semne de întrebare pe parcursul acestei zile. Cătălin Drulă (USR), despre care s-a spus că avea sprijinul lui, a obținut un rezultat sub așteptări. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a dezvăluit, seara trecută, că președintele Nicușor Dan ar fi votat-o, de fapt, pe Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria București.

Potrivit rezultatelor oficiale transmise de BEC, candidatul PNL Ciprian Ciucu a câștigat cursa electorală cu 36,16% din voturi. El a fost urmat de Anca Alexandrescu (21,94%). Pe locul trei s-a clasat candidatul PSD Daniel Băluță (20,51%), iar candidatul USR a obținut doar 13,90% din voturi, poziționându-se pe locul patru.

Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
