Prima reacție a lui Nicușor Dan după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Cetățenii au întotdeauna dreptate”

ADVERTISEMENT

Președintele Nicușor Dan a reacționat după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Liderul statului l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, edilul ales duminică, 7 decembrie, de peste 36% dintre bucureștenii care au ieșit la vot.

Nicușor Dan, reacție după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei

La câteva ore de la publicarea rezultatelor finale la alegerile locale parțiale, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe Facebook în care i-a felicitat pe câștigătorii scrutinului, inclusiv pe Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei. Liderul statului a subliniat că „cetățenii au întotdeauna dreptate”, iar noul edil al municipiului București trebuie să beneficieze acum de „mijloacele de a guverna orașul”.

ADVERTISEMENT

Președintele a cerut aplicarea referendumului din 2024 și a atenționat că urmează „mize importante” în următoarea perioadă. „Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.

Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul.

ADVERTISEMENT

Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism.

ADVERTISEMENT

A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”,

Pe cine a susținut Nicușor Dan la alegerile pentru Capitală

Lipsa de reacție a lui Nicușor Dan a ridicat semne de întrebare pe parcursul acestei zile. Cătălin Drulă (USR), despre care s-a spus că avea sprijinul lui, a obținut un rezultat sub așteptări. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a dezvăluit, seara trecută, că președintele .

ADVERTISEMENT

a câștigat cursa electorală cu 36,16% din voturi. El a fost urmat de Anca Alexandrescu (21,94%). Pe locul trei s-a clasat candidatul PSD Daniel Băluță (20,51%), iar candidatul USR a obținut doar 13,90% din voturi, poziționându-se pe locul patru.