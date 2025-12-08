Prima reacție a lui Nicușor Dan după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Cetățenii au întotdeauna dreptate”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Liderul statului l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, edilul ales duminică, 7 decembrie, de peste 36% dintre bucureștenii care au ieșit la vot.
La câteva ore de la publicarea rezultatelor finale la alegerile locale parțiale, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe Facebook în care i-a felicitat pe câștigătorii scrutinului, inclusiv pe Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei. Liderul statului a subliniat că „cetățenii au întotdeauna dreptate”, iar noul edil al municipiului București trebuie să beneficieze acum de „mijloacele de a guverna orașul”.
Președintele a cerut aplicarea referendumului din 2024 și a atenționat că urmează „mize importante” în următoarea perioadă. „Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.
Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul.
Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism.
A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, este mesajul președintelui.
Lipsa de reacție a lui Nicușor Dan a ridicat semne de întrebare pe parcursul acestei zile. Cătălin Drulă (USR), despre care s-a spus că avea sprijinul lui, a obținut un rezultat sub așteptări. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a dezvăluit, seara trecută, că președintele Nicușor Dan ar fi votat-o, de fapt, pe Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria București.
Potrivit rezultatelor oficiale transmise de BEC, candidatul PNL Ciprian Ciucu a câștigat cursa electorală cu 36,16% din voturi. El a fost urmat de Anca Alexandrescu (21,94%). Pe locul trei s-a clasat candidatul PSD Daniel Băluță (20,51%), iar candidatul USR a obținut doar 13,90% din voturi, poziționându-se pe locul patru.