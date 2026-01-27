Prima reacție a patronului miliardar rus care deține PAOK, clubul susținut de cei 7 ultrași care au murit în accidentul produs în România: ”Pierdere nedreaptă”

ADVERTISEMENT

Un microbuz cu 10 suporteri ai echipei PAOK Salonic a fost implicat într-un accident rutier, iar 7 dintre aceștia au murit. La scurt timp după teribilul eveniment, Ivan Savvidis a reacționat.

Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, mesaj emoționant după moartea a 7 suporteri

Marcat de accidentul soldat cu decesul a 7 fani ai formației pregătite de Răzvan Lucescu, patronul Ivan Savvidis a transmis că gruparea elenă va face totul pentru a ajuta familiile și speră ca ceilalți 3 suporteri, răniți grav, să scape cu viață.

”O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi ușa. Sunt devastat de pierderea nedreaptă a tinerilor, fani ai echipei noastre iubite, care au călătorit pentru a fi alături de PAOK. Jelesc alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să-i odihnească.

Acești copii, copiii lui PAOK, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei familii numeroase. Și facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur. Gândurile mele sunt alături de cei dragi. Mă rog ca totul să meargă bine pentru cei care au fost accidentați și duc o luptă critică în aceste ore”, a declarat Savvidis, într-un comunicat pe al clubului PAOK.

PAOK Salonic a făcut apel la responsabilitate

Gruparea elenă, care și-a pus doliu la pozele de profil de pe rețelele de socializare, a anunțat că se află în contact permanent cu autoritățile și a cerut ca toate informațiile din acest caz să fie bine documentate pentru a nu crea confuzie într-un moment extrem de delicat.

”PAOK a reacționat oficial după accidentul rutier produs în România, în urma căruia 7 cetățeni greci și-au pierdut viața. PAOK a cerut calm și responsabilitate, subliniind că nu trebuie difuzate informații neconfirmate, care pot crea panică sau confuzie, mai ales într-un moment atât de sensibil.

Clubul a precizat că se află în contact permanent cu autoritățile competente, atât din Grecia, cât și la nivel european, pentru a obține o imagine clară asupra celor întâmplate și asupra stării persoanelor implicate. Orice informare oficială va fi făcută doar pe baza unor date sigure și verificate.

În acest moment, prioritatea este informarea corectă și respectul față de o situație care implică pierderi de vieți omenești. Toate celelalte aspecte trec pe plan secund până la clarificarea completă a situației de către autorități. Clubul a anunțat că va reveni cu informații oficiale imediat ce vor apărea date noi, evitând orice comunicare pripită sau neconfirmată”, a notat site-ul .

Susținere totală din partea galeriilor din România

Din informațiile obținute de FANATIK, membrii galeriilor celor 3 mari formații din București, Dinamo, Steaua și Rapid, în acest caz cu orice este posibil.

De asemenea, ultrașii de la Poli Timișoara și UTA au lăsat deoparte rivalitatea și au anunțat că sunt pregătiți să-i sprijine pe cei implicați în acest tragic eveniment. Decizii similare au luat și alte grupuri de suporteri din România.

Cum s-a produs tragicul accident

Un microbuz cu numere de Grecia în care se aflau 10 persoane se deplasa de la Salonic spre Franța. Cei aflați în autovehicul erau cetățeni eleni, fani ai echipei PAOK Salonic, și mergeau să susțină echipa lui Răzvan Lucescu la meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima etapă a grupei de Europa League.

În jurul orei 13:00, microbuzul a fost implicat într-un . În momentul în care încerca să revină pe banda sa după o depășire a intrat în coliziune cu un tir care se deplasa regulamentar din sens opus.

Vehiculul în care se aflau suporterii greci a fost proiectat în afara carosabilului. Șase dintre persoane au murit pe loc, una a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital, iar alte trei se află în stare critică.

Clasament Europa League

Partida Olympique Lyon – PAOK Salonic, din etapa a 8-a, ultima a grupei unice din Europa League, este programat să se desfășoare joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00.

Înaintea acestui loc francezii sunt lideri și și-a asigurat deja calificarea directă în optimile de finală, în timp ce trupa lui Răzvan Lucescu se află pe locul 12 și în cazul unei victorii.