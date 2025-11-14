Sport

Prima reacție a lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren. Cui i-a mulțumit după perioada horror prin care a trecut

Radu Drăgușin a oferit primele impresii după ce a intrat 45 de minute într-un joc amical. Cum se simte internaționalul român și cine a fost colegul care i-a fost cel mai aproape pe perioada accidentării
Ciprian Păvăleanu
14.11.2025 | 22:25
Prima reactie a lui Radu Dragusin dupa revenirea pe teren Cui ia multumit dupa perioada horror prin care a trecut
ULTIMA ORĂ
Ce a declarat Radu Drăgușin în urma revenirii sale după o pauză de 10 luni. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin este tot mai aproape de revenirea pentru Tottenham într-un meci oficial. Până atunci, el a fost folosit 45 de minute într-un meci amical pe care Tottenham U21 l-a disputat, iar la final a oferit primele reacții după 10 luni de absență.

Ce a spus Radu Drăgușin la revenirea pe teren după 10 luni de pauză

Radu Drăgușin s-a accidentat în luna februarie a anului 2025 într-un meci de Europa League. El și-a rupt ligamentul încrucișat anterior al genunchiului, iar acest lucru l-a ținut departe de gazon nu mai puțin de 10 luni, în care stoperul a tras din greu pentru a reveni.

ADVERTISEMENT

După 10 luni, Thomas Frank a profitat de această pauză internațională și l-a testat pe Radu Drăgușin într-un meci amical, cu porțile închise, între Tottenham U21 și Leyton Orient, echipă din diviziile inferioare ale Angliei. Internaționalul român a bifat 45 de minute pe teren, iar la final a oferit primele reacții:

„A fost extraordinar să revin aici, alături de băieții de la U21. Au fost extraordinari. M-au ajutat foarte mult și le sunt recunoscător. Jocul este diferit. Te poți antrena oricât vrei tu, dar atunci când joci 11 contra 11 pe un teren mare e altceva. Nu prea poți replica acest lucru în antrenament. M-am simțit foarte bine. Au fost primele mele minute după o pauză de 10 luni.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Digi24.ro
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”

Am învățat să am răbdare și să nu iau nimic de-a gata niciodată. Într-o zi poți să fii în vârful muntelui, iar a doua zi te trezești cu o astfel de accidentare. Asta este viața. Accidentarea m-a făcut mai puternic. Nu am renunțat niciodată, iar lucrurile sunt foarte aproape să-și revină la normal.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt...
Digisport.ro
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială

Sincer să fiu, toată lumea m-a ajutat, însă în special Maddison. A fost lângă mine în toată această perioadă a accidentării mele. Mereu m-a înveselit în zilele grele. A însemnat foarte mult să-l am lângă mine, suntem ca o familie. Nu ne lăsăm la pământ în momentele grele. Sunt foarte recunoscător că fac parte din acest grup”, a spus Radu Drăgușin, conform Football London.

Ar putea merge Radu Drăgușin la Inter? Ce spune Florin Manea

Radu Drăgușin este un fotbalist cu experiență în Serie A, însă el a preferat să ia drumul Premier League, care este cel mai tare campionat de fotbal din lume. Din păcate pentru el, accidentarea gravă suferită la genunchi l-ar putea face să primească tot mai puține șanse pentru Spurs, mai ales că fundașii centrali titulari sunt de clasă mondială.

ADVERTISEMENT

Micky van de Ven și Christian Romero sunt două piese cruciale în defensiva lui Tottenham, iar lui Drăgușin îi va fi destul de greu să îi scoată din echipă. Șansa sa este că formația londoneză luptă pe foarte multe fronturi și cu siguranță se vor găsi câteva meciuri și pentru internaționalul român. Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, nu ar exclude o posibilă mutare la Inter în vara lui 2026:

„Noi știm că mai are cinci ani contract. Primordial este să-și revină sută la sută. Nu ne gândim la niciun fel de plecare, poate la vară vom analiza, dar deocamdată sub nicio formă. Nu am vorbit niciodată cu Thomas Frank (n.r. antrenorul lui Tottenham). Nu m-ar mira să-l vrea Chivu la Inter. Radu are o cotă foarte bună în Italia. A reușit acolo, puțini reușesc ca fundași centrali. Probabil de aia este și un interes al mai multor echipe, nu cred că doar al lui Cristi”, a declarat Manea pentru digisport.ro.

Omul care a vândut Atletico Madrid cu 2 miliarde de euro, viitorul patron...
Fanatik
Omul care a vândut Atletico Madrid cu 2 miliarde de euro, viitorul patron al Farului!? „Facem o pepinieră. Ce e pentru el 100 de milioane?”
Funcție nouă pentru Răzvan Raț la Genoa! Ce rol va avea la clubul...
Fanatik
Funcție nouă pentru Răzvan Raț la Genoa! Ce rol va avea la clubul patronat de Dan Șucu
Bosniacul aflat de 12 ani în România dezvăluie secretele naționalei lui Mircea Lucescu...
Fanatik
Bosniacul aflat de 12 ani în România dezvăluie secretele naționalei lui Mircea Lucescu înaintea duelului de la Zenica: ”Ianis Hagi e noul lider”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
iamsport.ro
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a...
gsp.ro
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și...
Antena3 CNN
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut...
Digisport.ro
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste...
gsp.ro
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Clever Media
VIDEO Transmiterea HPV în cavitatea orală poate fi posibilă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!