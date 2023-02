Prima reacție a lui Radu Negru după ce Fanatik a anunțat că a leșinat la pauza meciului FC U Craiova – FC Voluntari: „Mă simțeam bătrân ca tataie”

Bucuria celor de la FC U Craiova 1948 în meciul cu FC Volunari, scor 2-1 în etapa 26 din SuperLiga a fost umbrită de un incident petrecut la pauza meciului. Adrian Mititelu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că .

Radu Negru, prima reacție după ce i s-a făcut rău la pauza meciului cu FC Voluntari: „Nu-mi dau seama din ce cauză am acuzat acele probleme”

Radu Negru a fost înlocuit la pauză de Lorenzo Paramatti care s-a dovedit a fi un jucător decisiv în . Fundașul dreapta adus de olteni în 2018 de la FC Podari a anunțat că se simte bine, însă nu a descoperit care este motivul pentru care și-a pierdut vederea și a leșinat.

„Mă îngrijorează puțin faptul că nu știu din ce motiv mi s-a făcut rău. Acum mă simt foarte bine și sper să pot ajuta echipa în continuare, dacă voi juca. Am făcut niște investigați de rutină, atunci în vestiar, în pauza meciului.

Au venit doi medici de pe ambulanță și mi-au măsurat glicemia, tensiunea. Mă simțeam puțin ca tataie, bătrân. Analizele au ieșit bine, nu au arătat nimic în neregulă. De aia spun că nu-mi dau seama din ce cauză am acuzat acele probleme. Nu știu ce s-a întâmplat. O fi fost un episod de moment. Altfel nu-mi explic”, a declarat Radu Negru, potrivit .

Problemele au apărut încă din timpul meciului pentru Radu Negru: „Eram dezorientat”

Radu Negru a mărturisit că problemele de sănătate au început să apară încă din timpul jocului. Mai exact, cu zece minute înainte de fluierul de final al primei reprize, fundașul în vârstă de 23 de ani a început să fie dezorientat și să aibă probleme cu vederea.

„Din timpul meciului, de prin minutul 35, am început să nu mai văd foarte bine. Aveam probleme cu vederea periferică. Trebuia să focalizez foarte puternic ca să văd. Eram dezorientat. Știu că m-am uitat la tabelă să văd cât mai e până la pauză.

Nu mi s-a mai întâmplat, am zis că-mi trece și am jucat așa până la finalul primei reprize. Puteam să alerg, dar nu vedeam bine. Mă gândeam că dacă stau un minut, două și respir puțin îmi revin. La fotbal așa e, te mai doare una-alta în timpul meciului, dar tragi de tine și îți trece. Altfel n-o să joci niciodată.

Când am ajuns în vestiar am început să am și amețeli. Când am văzut că nu mă simt bine le-am spus domnilor din staff să mă schimbe”, a mai spus Radu Negru.

„Dacă se mai repetă, n-o las așa”

Fotbalistul celor de la FC U Craiova 1948 a precizat că nu a luat vreun tratament medicamentos și nu știe de la ce au pornit problemele. Fundașul oltean a revenit la antrenamentele conduse de Nicolo Napoli.

„Am luat doar niște batoane proteice, nimic mai mult. V-am spus toate analizele mi-au ieșit bine. A doua zi, după meci, am repetat testele pentru saturația oxigenului din sânge, glucoza, tensiunea, și totul mi-a ieșit în regulă.

Marți m-am antrenant absolut normal. Astăzi mă antrenez normal. Trebuie să fiu atent însă, dacă se mai repetă, n-o las așa. Dar nu cred că se mai repetă. N-ar avea de ce”, a mai spus Radu Negru.

Panică la pauza meciului FC U Craiova 1948 – FC Voluntari: „I-a venit rău! Nu mai vedea!”

Adrian Mititelu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că la pauza meciului dintre FC U Craiova 1948 și FC Volutari, în vestiarul oltenilor, au existat momente de panică. Patronul din Bănie a precizat că înlocuirea lui Radu Negru cu Paramatti a venit forțat.

„Nu, nici vorbă. În primul rând, a fost o schimbare forțată. Negru a avut o problemă la pauză. I-a venit rău! Deci nu a fost o schimbare tactică, în sensul că… Efectiv a fost o schimbare forțată. Nu a fost o schimbare cu scop tactic.

A avut câteva momente… Și-a pierdut vederea… A leșinat așa, puțin. Da, vorbesc serios. Nu știu de ce s-a întâmplat. Eu nu am văzut, că eram preocupat de echipă, dar am aflat apoi la ieșirea din vestiar că îi veni rău lui Negru.

Da, a fost destul de rău. A leșinat câteva secunde… Probabil glicemia, poate și presiunea. Vă dați seama, nu e ușor nici pentru ei. Noi suntem totuși o echipă nou formată din punct de vedere al lotului. După meci a fost ok. Mai ales că noi am și bătut, și-a revenit”, a declarat Adrian Mititelu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.