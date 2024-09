Prima reacție a lui Răzvan Lucescu după Galatasaray – PAOK 3-1: „Am primit două goluri naiv!”

Răzvan Lucescu a reacționat la capătul unui meci intens.

Reacția lui Răzvan Lucescu după Galatasaray – PAOK 3-1

Deplasare la Galatasaray a fost una cu adevărat incendiară. Fanii turci și cei greci s-au confruntat înaintea partidei, iar liniștea și ordinea a fost asigurată doar după intervenția autorităților.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Răzvan Lucescu a sperat totuși la un rezultat bun, dar asta nu s-a întâmplat. Antrenorul român a comentat rezultatul final la finalul partidei, precizând faptul că elevii săi au încasat două goluri mult prea ușor.

„În aceste jocuri, la acest nivel și la această intensitate, trebuie să marchezi pe șansele tale. Nu ne-am descurcat bine în asta. Am avut o mare oportunitate prin golul lui Konstantelias.

ADVERTISEMENT

De asemenea, poate am fost puțin afectați de atmosferă. Cred că am fi putut gestiona mai bine posesia când aveam mingea. Am primit în continuare două goluri naiv, primul și al treilea.

Am fi putut controla mai bine situația. Plec de pe teren cu sentimentul că am fi putut avea un rezultat pozitiv”, au fost concluziile lui Răzvan Lucescu după eșecul cu Galatasaray.

ADVERTISEMENT

Meci cu ghinion pentru PAOK

PAOK avea moralul ridicat după victoria obținută în campionatul Greciei. Trupa lui Răzvan Lucescu reușise să câștige în deplasare cu NFC Volos (4-1). Se pare că debutul în Europa League a fost nefericit însă.

în timp ce turcii și-au sporit avantajul prin golurile lui Yunus (75) și Icardi (90+5). Grecii au punctat doar prin Konstantelias (67).

ADVERTISEMENT

Acum, PAOK va juca acasă în campionat. Campioana Greciei va primi vizita celor de la Aris. Meciul următor din Europa League este chiar contra FCSB-ului, tot acasă, programat pe 3 octombrie de la ora 22:00.