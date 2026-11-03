Prima reacție a lui Robert Niță după ce a ajuns în conducerea Rapidului

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Robert Niță, apropiat al familiei Șucu, a ajuns în Consiliul de Administrație al clubului din Giulești și se va ocupa de bugetul de achiziții al echipei giuleștene, . Niță îl va reprezenta în mod direct pe Dan Șucu la ședințe, în condițiile în care milionarul este plecat des din țară.

Robert Niță, reacție după ce a ajuns în Consiliul de Administrație la Rapid

Fostul atacant al Rapidului a devenit viral după ce l-a luat în brațe pe Dan Șucu și pe soția acestuia după ce puștiul Andrei Șucu a înscris un gol la finalul meciului cu FC Argeș. Robert Niță a comentat această mutare și e fericit să facă parte din lumea bună a fotbalului giuleștean.

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„Este vorba despre participarea mea în Consiliul de Administrație al clubului, în calitate de membru CA, alături de cei doi acționari: domnul Șucu, acționar majoritar și Victor Angelescu, cel care nu e doar președinte, ci și membru în CA, acționar minoritar. Nu este vorba despre transferuri, despre șefie.

Suntem o echipă la Rapid. Colegii noștri pe partea sportivă, Daniel Pancu, departamentul de scouting, directorul sportiv, se discută cu directorul sportiv, i se prezintă antrenorului, se face o listă cu trei variante, iar de acolo e treaba directorului sportiv și a clubului, Victor Angelescu, membrii Consiliului de Administrație să discute în funcție de variantele numerotate de antrenorul principal.

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când dintr-un anumit motiv, nu se încadrează în bugetul alocat este normal ca directorul sportiv să vină mai departe la președinte, la CA și așa mai departe, până când Rapidul se va autofinanța, iar infuziile astea de capital vor veni de la cei doi acționari pentru a aduce un plus valoare echipei. Nu e vorba de șefie, e vorba de echipă, începând cu antrenorii, jucătorii și cu cei din conducere. Eu sunt membru în CA”, a declarat Robert Niță în direct la Voyo Sport Live.

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Robert Niță îl va reprezenta pe Dan Șucu în Consiliul de Administrație la Rapid

Fostul atacant a fost impresionat de modul în care a fost abordat de Victor Angelescu, astfel că a acceptat oferta fără să stea pe gânduri. „N-a fost greu să accept. Nu am ascuns niciodată. Toată lumea știe relația mea cu domnul Șucu, acționarul majoritar. Am mai discutat de-a lungul timpului cu dânsul. Lucru care m-a încântat și care a cântărit foarte mult în decizia mea a fost că propunerea a venit de la președintele Victor Angelescu. Este președintele, este acționar minoritar.

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Nevenind din partea domnului Șucu, chiar m-a pus pe gânduri acum două, trei săptămâni, când am discutat toți trei acest lucru. S-a aprins beculețul imediat. A avut o oarecare greutate. Mă onorează poziția asta și mă și obligă. Cuvântul domnului Angelescu a contat foarte mult”, a completat Robert Niță.