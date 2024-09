Siyabonga Ngezana, reacție genială după golul înscris în FCSB – UTA 2-0: „O să stau aici până când Gigi va considera că mi-am făcut suficient treaba”

FCSB dă semne de revenire în Superliga României. Roș-albaștrii au avut parte de o săptămână de excepție: s-au calificat în Europa League după play-off-ul cu LASK Linz, iar în campionat

Siyabonga Ngezana, meci de vis cu UTA Arad

Bucureștenii au făcut un joc solid pe „Arcul de Triumf”. Echipa lui Elias Charalambous s-a apărat bine și nu a primit gol. Ngezana și Alex Băluță au înscris pentru FCSB, iar fundașul campioanei României s-a declarat extrem de bucuros de felul în care a arătat echipa.

. Acesta este primul său gol pentru FCSB în Superliga României. Fundașul a vorbit despre reușită, însă pentru el cel mai important lucru este că echipa sa nu a primit gol. Sud-africanul a vorbit și despre calificarea în Europa League.

„Mulțumesc FCSB-ului că mi-a oferit șansa să mă expun în România. Mă bucur că nu am primit gol și că am marcat. Am avut multe meciuri în Europa și nu ne-am focusat suficient pe campionat. Sunt mereu pregătit și calm, iar în seara asta mă bucur cel mai mult că nu am primit gol”, a declarat Ngezana.

Fundașul FCSB-ului a recunoscut că la echipă s-a resimțit oboseala. Bucureștenii au avut o vară extrem de aglomerată, însă Ngezana speră că, după pauza competițională, jocul echipei să arate mult mai bine pentru a se apropia de locurile din vârful clasamentului.

„Acum avem o pauză importantă. Vor urma multe meciuri grele și trebuie să rămânem concentrați și proaspeți. Contează foarte mult managementul. Nu este ușor să joci atât de multe partide, trebuie să faci schimbări și apar și accidentări”, a adăugat fundașul de la FCSB.

Fundașul a vorbit despre un posibil transfer

În final, Ngezana a vorbit despre o posibilă despărțire de FCSB. Sud-africanul a declarat că își dorește să rămână la echipă și să își demonstreze valoarea. Acesta a amintit și de partidele din Europa League. Pentru fundaș, partida cu Manchester United va fi una cu adevărat specială.

„O să stau aici până când Gigi va considera că mi-am făcut suficient treaba. În munca de fotbalist apar transferuri, dar vreau să las o moștenire aici. Campionatul nostru crește.

Manchester United este echipa mea favorită din Premier League. Nu voiam decât să jucăm cu ei. Este cu adevărat o motivație în plus. Încerci să te antrenezi pentru a fi la același nivel cu ei”, a încheiat Ngezana.

După pauza competițională, FCSB va juca la Cluj cu cei de la CFR. În acest moment, roș-albaștrii ocupă locul 9 în Superliga României. În Europa League, echipa lui Gigi Becali va debuta în deplasare împotriva grecilor de la PAOK Salonic.