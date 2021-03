Astăzi, 9 martie 2021, Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta Antena 1 a adus pe lume o fetiță sănătoasă, iar acum a apărut prima reacție a lui Smiley, pe contul lui de Instagram. Pe lângă mesajul emoționant, Smiley a făcut publice și imaginile de ieri, când Gina Pistol și-a pregătit geanta pentru spital.

Prezentatoarea TV și-a dorit multă vreme să devină mamă. Însă, medicii i-au spus că acest vis este greu de îndeplinit din cauza vârstei. Iată totuși că minunea s-a întâmplat, iar acum vedeta Antena 1 a adus-o pe lume pe micuța ei.

“Veneam la o filmare, i-am zis să nu se culce, că trebuie să-i spun ceva. I-am arătat testul de sarcină și i-am arătat că sunt însărcinată. Ne uitam unul la altul și râdeam de fericire. Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici.

Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am știut că totul este bine”, a povestit Gina Pistol, în vlogul în care anunța în premieră că va deveni mamă.

Prima reacție a lui Smiley, după ce Gina Pistol a născut

Din imaginile frumoase postate de artist pe contul său de Instagram, se poate observa că Gina era plină de emoții. Este și normal, mai ales pentru că este pentru prima oară când frumoasa prezentatoare de la Chefi la Cuțite devine mamă.

“Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: ‘Am devenit parinti!’. Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita noastra este sanatoasa, are 3,230 kg si 51 cm lungime, iar @danaoprescu, medicul nostru, spune ca este perfecta. Sunt primele ore din cea mai frumoasa poveste din vietile noastre si stim deja ca nu stim nimic din tot ce ne asteapta.

Gasiti mai sus imagini cu noi si emotiile noastre de dinainte de a fi 3. Sunt asa cum le-am trait si cum au navalit peste noi. Vi le aratam ca unor prieteni buni. Va multumim pentru felul in care ne-ati fost alaturi in toata perioada asta! Sa fie soare!”, a anuntat Smiley pe Instagram.

Gina Pistol a avut o sarcină cu probleme

Iubita lui Smiley nu a fost scutită de stres și griji nici pe finalul sarcinii. Dacă emoțiile din primele luni erau legate de sănătatea bebelușului, spre final, Gina a fost cea care a avut de suferit. Atât retenția de apă, cât și rinita de sarcină, i-au dat mari bătăi de cap.

„Între noi fie vorba, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracolul pe care-l trăiesc. Sunt atât de fericită, dar uneori mai fac și haz de necaz. Nu e deloc ușor să fii însărcinată. Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză.

Am și rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie și dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă lovește fiica mea. Și pe lângă toate astea, am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult.

Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta”, spunea vedeta pe rețelele sociale.