Prima reacție a lui Sorin Cârțu, după revenirea la Universitatea Craiova: „Am primit niște oferte de la alte echipe. Un cadou super de ziua mea!”. Mesaj pentru suporteri

Sorin Cârțu a revenit la Universitatea Craiova și a reacționat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA în ziua prezentării oficiale. Președintele grupării din Cetatea Băniei le-a transmis un mesaj suporterilor „alb-albaștri”.

Sorin Cârțu, prima reacție după revenirea la Universitatea Craiova: „Am primit niște oferte de la alte echipe. Un cadou super de ziua mea!”

în funcția de președinte, chiar în ziua în care legenda „juveților” împlinește 69 de ani. „Sorinaccio” a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a oferit primele declarații în calitate de conducător al oltenilor.

Sorin Cârțu spune că revenirea la Universitatea Craiova este cel mai frumos cadou primit la . Președintele oltenilor se bucură că revine la clubul de suflet, după un an de la plecarea de la gruparea din Bănie.

„Este o reluare a colaborării. Am cei mai mulți ani de activitate la Universitatea Craiova. Nu puteam să stau doar în zonă pentru că aș fi devenit un antrenor județean și a trebuit să mai plec. Ca fotbalist am jucat numai pentru Craiova, am mai jucat și pe la Electroputere.

La fel și ca președinte, când am întrerupt colaborarea în urmă cu un an am primit alte oferte de la alte echipe și am spus că președinte sunt doar la Universitatea Craiova, nu mă interesează alte echipe. Un an de zile am văzut fiecare cât de bine sau rău ne este.

Până la urmă am decis să reluăm colaborarea, înseamnă ca a fost mai bine așa. E un cadou super de ziua mea, să fie într-un ceas bun. Sper să avem o colaborare bună cu suporterii, să fie mereu lângă echipă, să îi susțină într-un mod sincer și să aibă speranțe că se poate”, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, mesaj pentru fani: „O să fiu o voce cât se poate de sinceră în interior”

Sorin Cârțu le-a transmis un mesaj suporterilor Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Să fie convinși că o să fiu o voce cât se poate de sinceră în interior, o să spun exact ce văd, așa cum am spus și la FANATIK. Așa o să fiu și aici, nu o să irosesc timpul aiurea. Rămâne să se discute, să se analizeze și apoi să se ia decizia corectă.

Nu am discutat cu Gâlcă, au avut și perioada asta de pauză. De mâine o să îmi prezint încurajările. Echipa e întotdeauna a antrenorului, eu sunt un reprezentant al clubului. Toți ne punem la dispoziția antrenorului să îndeplinească obiectivul pus la începutul activității”, a mai spus președintele Craiovei.

