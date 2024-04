Prima reacție a lui Toni Conceicao, după ce a fost contactat de Rapid: “Aștept oferta concretă, îmi place în România!”

. Giuleștenii sunt în vrie. Au intrat în play-off cu speranțe mari la titlu, dar în șapte etape n-au bătut nimeni. Au luat un singur punct. Cristiano Bergodi a fost demis după patru înfrângeri consecutive în play-off, iar interimarul Bogdan Lobonț nu a reușit să revigoreze echipa.

Prima reacție a lui Toni Conceicao, după ce a fost contactat de Rapid

Rapid este pe locul 5, cu 29 de puncte, și mai are doar șanse teoretice să ajungă în cupele europene. FANATIK a aflat că oficialii grupării feroviare au început să caute antrenor pentru sezonul viitor și l-au abordat pe Toni Conceicao. Fostul antrenor al formației CFR Cluj este liber de contract și are o reputație bună în România.

Contactat de FANATIK, Toni Conceicao s-a arătat dispus să negocieze cu Rapid:

”M-a sunat un prieten din România să-mi spună că se discută despre mine la Rapid. Eu nu știu nimic. Știți bine că îmi place România. Am văzut meciul de aseară cu Universitatea Craiova. Rapid are niște suporteri fantastici. Eu aștept o ofertă concretă. Dacă este o ofertă concretă vorbim. În momentul ăsta am alte variante, care aștept să se concretizeze la jumătatea lunii mai”.

3 trofee a câștigat Toni Conceicao în România, toate cu CFR Cluj: Cupa României, de două ori (2009, 2016) și Supercupa României (2010)

Toni Conceicao este liber de contract din 2022

Toni Conceicao a antrenat ultima oară în România pe CFR Cluj, în sezonul 2018/2019. Tehnicianul portughez este liber de contract din 28 februarie 2022, după ce a fost demis de la naționala Camerunului.

Toni Conceicao a mai fost căutat din România, în decembrie 2023, când Lusitanul a refuzat ”Șepcile roșii” de teamă că suporterii lui U Cluj i-ar putea fi ostili ținând cont de faptul că a antrenat în trei mandate marea rivală din oraș, CFR Cluj.

Toni Conceicao a refuzat FCSB în 2019

În 2019, Toni Conceicao a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, dar nu a acceptat ca patronul să se bage peste el la echipă.

”Gigi este o figură mare. M-a chemat la el acasă, în Pipera. Era în august. FCSB era la Guimaraes pentru meciul din Europa League. Eu venisem în România să merg la Cluj, la un meci. Un prieten mi-a spus că vrea Gigi Becali să vorbească cu mine. Am zis ”OK, mă duc să mă întâlnesc cu Gigi”. Am vorbit cu el 20 de minute, nu mai mult, dar nu ne-am înțeles. Mi-a dat seama că eu și Gigi aveam drumuri diferite.

El m-a întrebat cum văd eu lucrurile, îmi spunea că eu cunosc bine echipa FCSB. I-am explicat care e părerea mea, că ar fi nevoie de trei fotbaliști mai buni. El zicea: ”Eu știu echipa, eu știu echipa”.

Toată lumea știe că Gigi e mai mult decât patron. El vrea să se implice la echipă. Eu i-am spus: ‘Tu ești bossul, te implici în problemele clubului. Eu sunt antrenor și mă ocupă să antrenez echipa’. El mi-a zis că e patron și că vrea să se implice la echipă. I-am zis ‘Scuză-mă, dar nu sunt de acord’. Sigur, puteam discuta după meciuri”,