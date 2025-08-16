Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după summit-ul pentru pace dintre Trump și Putin. Când se va întâlni cu omologul său rus

Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după summit-ul pentru pace dintre Trump și Putin a fost făcută pe rețeaua de socializare X, unde președintele ucrainean a dezvăluit că a discutat deja cu liderul american.

Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după summit-ul Trump – Putin

Volodimir Zelenski a anunțat că , între Ucraina – SUA – Rusia. Ba mai mult, înainte de aceasta, va merge la Washington, la invitația lui Trump, pentru a pune la punct detaliile întrevederii care ar putea pune capăt vărsării de sânge din Ucraina.

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu preșeședintele SUA. Am început cu discuții bilaterale, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de discuții bilaterale cu președintele Trump.

Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a ajunge la pace. Președintele Trump m-a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației”, a scris Zelenski pe pagina sa de socializare.

Președintele Ucrainei, în vizită la Casa Albă

Peste doar două zile, pentru a vorbi cu Trump despre o nouă întrevedere ce are drept scop pacea, însă de această dată și cu omologul său rus, Vladimir Putin.

„Susținem propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este adecvat în acest sens. Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.

Sunt recunoscător pentru invitație. Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană cu privire la participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a scris Zelenski pe X.

Se pregătește întâlnirea Zelenski – Trump – Putin

Cu privire la această posibilă întâlnire a făcut declarații și Donald Trump, care a spus că ambii președinți i-au cerut să medieze discuțiile. Trump a făcut dezvăluirea în interviul acordat lui Sean Hannity de la Fox News după summit-ul de la Anchorage cu Putin.

„Amândoi mă vor acolo și voi fi acolo. Cred că vor stabili o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine. Știți, nu am întrebat despre asta… dar vreau să mă asigur că se va realiza și că avem șanse destul de mari să o facem”, a declarat președintele SUA, adăugând că, deși în urma summit-ului de la Alaska nu s-a luat nicio decizie, după întrevederea cu Zelenski și Putin se va lua cu siguranță o decizie și asta într-un timp „destul de scurt”.

Cu toate acestea, subiectul privind o eventuală întâlnire trilaterală între președinţi nu a fost discutată de Donald Trump şi Vladimir Putin la summit-ul din Alaska, potrivit consilierului prezidențial rus pentru afaceri externe Iuri Ușakov, conform Reuters, care citează agenția de presă rusă TASS.