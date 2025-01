Prima reacție a lui Zeljko Kopic după ce și-a prelungit contractul cu Dinamo: „Totul e posibil!”

Antrenorul „câinilor” a spus că este foarte important pentru el să muncească din greu în fiecare zi, alături de elevii săi, pentru a putea visa la trofee, după un parcurs minunat al lui Dinamo în campionat.

Prima reacție a lui Zeljko Kopic după ce și-a prelungit contractul cu Dinamo

Zeljko Kopic și-a prelungit contractul cu Dinamo și a oferit prima reacție după alegerea făcută. FANATIK că antrenorul croat a semnat un nou contract cu echipa din Ștefan cel Mare:

„Pentru noi toţi, pentru fani, pentru toţi cei care simt Dinamo, care trăiesc pentru Dinamo, nimeni nu ne poate lua ocazia de a visa la asta”.

„Pentru mine e important să lucrez în fiecare zi, pentru a avea acest vis, această fotografie în mintea noastră. Cred că totul este posibil”, a mai spus antrenorul croat, pentru pagina de Facebook a „câinilor”.

„Astăzi, antrenorul principal al clubului Dinamo 1948 București a semnat prelungirea contractului până în vara lui 2028! Sosit în decembrie 2023, Željko Kopić a reușit să redreseze echipa din punct de vedere sportiv, totul culminând cu menținerea în Superliga României!

Redresarea sportivă a clubului poartă numele de Željko Kopić și ne bucurăm să-l avem în continuare în fruntea staff-ului tehnic”, a fost comunicatul emis al lui Dinamo.

Zeljko Kopic pregătește noi transferuri la Dinamo

Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor” și-a prelungit contractul: „Nu era vorba de luat o piatră de pe inimă. Eram înțeleși de ceva timp.

Era o chestiune de a ne alinia și a ne întâlni pentru a semna. E un gest normal în strategia pe care o avem. Am încercat de la început să construim cu cineva. Am considerat anul trecut că el e cel mai potrivit. Continuăm ce am început”.

„Vrem să aducem 3-4 jucători. Vrem să aducem jucători români care să se încadreze în ce vrem noi. Dar se vehiculează niște sume care nu sunt la îndemâna noastră.

Și mai avem și două posturi de jucători străini. Negociem și prelungirea de contracte. Sper să oferim vești în curând. Suntem într-o zonă pozitivă”, a mai spus Andrei Nicolescu.