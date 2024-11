Prima reacție a lui Zeljko Kopic după Petrolul – Dinamo 0-1: „Sunt 3 puncte extrem de importante. Atmosfera e una extraordinară”

, din etapa a 17-a a Superligii României. Bucureștenii au făcut un joc excelent, iar Zeljko Kopic a avut doar cuvinte de laudă pentru elevii săi.

Dinamo, victorie la limită la Ploiești

a marcat unicul gol al “câinilor roșii”. Atacantul kosovar l-a învins pe Zima în prima repriză cu un șut plasat. Vârful lui Kopic a ratat și câteva ocazii uluitoare în partea secundă, însă a fost, cu siguranță, omul meciului.

Dinamo a arătat excelent în această seară, atât în atac, cât și pe faza defensivă. Tactica lui Zeljko Kopic a funcționat perfect. Prahovenii nu au reușit să-l pună la încercare pe portarul bucureștenilor.

Zeljko Kopic: „Sunt mulțumit. Ar trebui să dăm mai multe goluri”

La final, antrenorul croat a lăudat evoluția jucătorilor săi. Acesta le-a promis deja o zi liberă după această prestație. Kopic rămâne realist și a precizat că obiectivul principal rămâne calificarea în play-off.

„Sunt 3 puncte extrem de importante. Am jucat foarte bine azi. Am avut controlul meciului și ne-am creat ocazii. Sunt mulțumit. Ar trebui să dăm mai multe goluri. Lucrăm mult la asta. Am fost însă foarte buni și în afara careului. Am avut totuși câteva ocazii excelente.

Astrit, la fel ca toți ceilalți jucători, se descurcă excelent la antrenamente. Atmosfera e una extraordinară. Abdallah are nevoie de puțin timp după ce s-a accidentat. Toți jucătorii trec prin asta. Eu sper ca, în meciul viitor, să fie într-o formă și mai bună.

Noi am încercat să construim jocul din spate. Jucătorii cer mereu o zi liberă după o victorie. În seara asta nu se pune problema să zic nu.

Obiectivul nostru rămâne calificarea în play-off. O să luptăm mult pentru asta. Sperăm să fim acolo la sfârșitul sezonului regulat. Noi vom da totul până atunci”, a declarat Zeljko Kopic la finalul meciului de la Ploiești.

Superliga României devine din ce în ce mai interesantă. Dinamo urcă pe locul 3 după acest succes, egalându-i la puncte pe cei de la CFR Cluj. În următoarea etapă, “câinii roșii” vor juca pe teren propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe, o altă echipă pe val.