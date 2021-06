Prima reacție a lui Zinedine Zidane după ce a demisionat de la Real Madrid! Ce îi reproșează lui Florentino Perez

Fostul ”Balon de aur” este unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria madrilenilor, dar Zidane a mărturisit că s-a simțit părăsit de conducere și de președintele Florentino Perez.

Antrenorul de 49 de ani și-a anunțat plecarea de la Real înainte de finalul sezonului, chiar dacă ar fi reușit să câștige titlul de campion.

Scrisoare emoționantă a lui Zinedine Zidane pentru fanii lui Real Madrid

Zinedine Zidane a avut parte de un sezon complet ratat pe banca Realului. Trupa de pe Santiago Bernabeu a fost eliminată în semifinalele Ligii Campionilor de către Chelsea, iar ulterior a pierdut și titlul în La Liga.

Într-o scrisoare adresată fanilor, Zizou a mărturisit că nu ratarea obiectivelor sportive l-au determinat să ia .

”Când am acceptat să o antrenez din nou pe Real Madrid, în mai 2019, după o pauză de 8 luni, am făcut-o pentru că președintele Florentino Perez mi-a cerut-o și, desigur, pentru că voi mi-o cereați în fiecare zi. Am petrecut 20 de ani la Madrid și a fost cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în viața mea.

Asta i-o datorez lui Florentino Perez care a pariat pe mine în 2011, care a luptat pentru mine când unii erau împotriva mea. Îi voi fi mereu recunoscător.

Acum am decis să plec și vreau să vă explic motivele. Plec, dar nu fug din barcă și nici nu sunt sătul de antrenorat. Plec pentru că simt că clubul nu îmi dă încrederea de care am nevoie, nu îmi oferă sprijinul pentru a construi ceva pe termen mediul și lung.

“S-a uitat tot ce am construit zi de zi”

Știu că la un club ca Real Madrid trebuie să pleci când nu câștigi, dar s-a uitat ceva foarte important. S-a uitat tot ce am construit zi de zi, ce am adus în relația cu jucătorii și cu cele 150 de persoane care lucrează în jurul echipei.

Sunt un învingător și mă aflam aici pentru a câștiga trofee, dar am senzația că aceste lucruri nu au fost apreciate. Ba chiar mi-au fost reproșate. Mi-ar fi plăcut ca relația din ultimele luni cu președintele și cu clubul să fie diferită față de cea a altor antrenori. Nu cer tratament preferențial, ci doar ținere de minte.

Viața unui antrenor pe banca unui mare club e de doi ani. Ca să dureze mai mult, relațiile interumane sunt esențiale, mai importate decât banii. Mă durea când citeam în presă, după o înfrângere, că voi fi demis dacă nu voi câștiga următorul meci. Aceste mesaje, date intenționat către presă, provocau reacții negative în lot, provocau incertitudini și neînțelegeri.

Noroc că aveam niște băieți minunați, care erau alături de mine și mă salvau prin victorii. Ei credeau în mine și știau că eu cred în ei. Nu sunt cel mai bun antrenor din lume, dar sunt capabil să le dau jucătorilor forța și încrederea de care au nevoie.

Vă asigur că am dat 100% pentru club. Dragi fani, voi fi mereu unul dintre voi. Hai, Madrid”, a transmis Zinedine Zidane, citat de .

Palmaresul lui Zinedine Zidane la Real Madrid

Zinedine Zidane a ajuns pe Santiago Bernabeu ca jucător, în 2001, și a câștigat șase trofee, între care titlul în La Liga și UEFA Champions League.

În 2014 și-a început la Real Madrid Castilla, echipa secundă a clubului de pe Santiago Bernabeu. Doi ani mai târziu era instalat principal la prima echipă a Realului.

A demisionat în 2018, dar a revenit după mai puțin de o jumătate de an. A câștigat două titluri de campion, tot de atâtea ori Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al cluburilor.

Cu Zizou antrenor, Real Madrid a triumfat de trei ori consecutiv în Liga Campionilor, în edițiile 2016, 2017 și 2018.