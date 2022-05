Prima reacție a Luminiței Anghel la acuzațiile făcute de David, fiul ei adoptiv: „Plătesc și acum”

Luminița Anghel a avut prima reacție după ce fiul său a lansat acuzații la adresa sa. Cântăreața a precizat că nu vrea să fie implicată în niciun scandal.

Prima reacție a Luminiței Anghel, după acuzațiile fiului adoptiv

Cântăreața a scris pe rețelele de socializare că mereu a făcut alegeri bazate pe sentimentele sale și uneori nu a cerut nici măcar sfatul părinților săi.

De asemenea, aceasta a vorbit despre anumite alegeri greșite pe care le-a făcut și din cauza cărora mai suferă și acum, chiar dacă a crezut că face o faptă bună.

„În viața mea m-am lăsat deseori condusă de inima și mai puțin de rațiune. Am făcut alegeri pentru care nu m-am sfătuit nici măcar cu părinții mei, când erau pe pământ.

Am tras mult, mult după. Nu am învățat nimic. Am continuat să cred că facerea de bine nu este așa cum spune vorba…

Nu am așteptat răsplată pentru faptele mele bune, apropiații știu asta. Eu am tras și lozuri necâștigătoare, pentru care plătesc și acum”, a scris vedeta pe pagina sa de Facebook.

Ce a spus David, fiul Luminiței Anghel

, a declarat în cadrul emisiunii „În oglindă”, găzduită de Mihai Ghiță, că viața lui alături de cântăreață și de soțul acesteia de la acea vreme nu a fost deloc una plăcută.

Mai mult, tatăl său îl bătea și au fost momente când dormea în scări de bloc pentru că nu era primit acasă.

„Am dormit în scări de bloc. Chiar și în scara blocului în care locuiam. Nu am fost primit în casă nici când era iarnă și frig afară”, a declarat tânărul.

Între Luminița Anghel și fiul ei adoptiv nu mai există acum nicio relație, iar cei doi nu își mai vorbesc, a declarat David.

„Mama nu îmi dă mesaje de sănătate, nu mă caută de sărbători, nu ne vedem de ziua mea, de ziua ei, eu pentru ea nu mai exist”, a declarat David Pușcaș.

Luminița Anghel a adoptat un copil

și soțul ei de la acea vreme, Marcel Pușcaș, au decis să adopte un copil. Totul a început să se schimbe prin anul 2010, spun prietenii vedetei, după ce aceasta s-a recăsătorit și a avut un copil pe cale naturală.

Luminița Anghel mărturisea că fiul ei a fost destul de problematic, acesta fiind și motivul pentru care a decis să îi închirieze o garsonieră în care să stea singur.

Mai mult, artista mărturisea la un moment dat că îi era frică să mai stea în aceeași casă cu David.