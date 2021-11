Prima reacție a Margheritei de la Clejani, după ce a fost condamnată pentru că a condus drogată: ”Nu mă mai interesează sfera asta”

Margherita de la Clejani a făcut primele declarații, după ce a fost condamnată penal pentru că a condus sub influența drogurilor. Vedeta a primit o amendă usturătoare și are interzis să mai conducă vreun vehicul auto pentru următorul an.