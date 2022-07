Prima reacție a oficialilor CFR-ului după remiza cu Pyunik: „Antrenorul duce formația până în fața porții, de-acolo e vorba despre inspirație”

Oficialul campioanei României consideră că doar neșansa a făcut ca CFR Cluj să plece fără victorie din Armenia, fiind bucuros însă că echipa nu a primit gol.

Prima reacție a oficialilor CFR-ului după remiza cu Pyunik

, a vorbit după remiza cu Pyunik, fiind mulțumit că echipa nu a primit gol și a dat vina pe ghinion în privința ratărilor jucătorilor campioanei României:

„Important e că nu am primit gol, putem să zicem că am întâlnit o echipă oarecum incomodă, jucătorii pe sistem defensiv au reușit să contracareze ofensiva celor de la Pyunik. Am avut ocazii, ghinion, neșansă, dar cel mai important e că echipa nu a luat gol.

Cum spuneam înaintea meciului, orice joc trebuie tratat cu seriozitate. Meciul retur va fi diferit față de cel de astăzi!”.

„Consider că avem prima șansă, dar trebuie atenție, tratat jocul cu seriozitate și vom reuși să înscriem dacă ne vom crea mai multe faze de poartă.

Un antrenor duce echipa până în fața porții, de-acolo e vorba de inspirație, au fost ocazii, mi-ar fi greu să spun că Dan Petrescu nu și-a dorit victoria”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

„Consider că avem două echipe bune!”

despre valoarea lotului CFR-ului, fiind de părere că la campioana României există două loturi competente și crede că vor exista schimbări în echipa de start pentru Supercupa României cu Sepsi Sf. Gheorghe.

„Am avut ocaziile mai mari astăzi, asta în mod cert. În noaptea asta plecăm și ajungem în seara asta la Cluj.

Nu am discutat, dar există posibilitatea să joace alți jucători la Arad, pentru că avem dubluri pe posturi, contează forma, stilul de joc al adversarului, nu aș fi surprins să văd schimbări. Consider că avem două echipe bune”, a mai spus președintele CFR-ului.