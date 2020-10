Prima reacție a prefectului Capitalei după ce s-a depășit pragul de 3 la mie! „Mâine vom lua o decizie cu privire la şcoli”

A apărut și prima reacție a prefectului Capitalei după ce s-a depășit pragul de 3 la mie. Gheorghe Cojanu a declarat pentru Edupedu.ro că nu are în vedere convocarea Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, în condiţiile în care coeficientul infectărilor cu noul coronavirus cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, în Bucureşti este de 3,02, ceea ce ar impune măsuri speciale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu. În legislaţie scrie că în 48 de ore comitetele pentru situaţii de urgentă judetene şi cel municipal se intrunesc, după depăşirea unei rate de 3.

Deci daca astazi s-a anuntat, 48 de ore inseamna luni si marti. 3,02 e foarte putin depasit ca sa panicam lumea”, a declarat Cojanu pentru sursa anterior citată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce a spus prefectul Bucureștiului după ce rata a depășit 3 la mie

”După ce se va depăşi această cifră de 3, vom lua măsuri, dar nu vom lua la 3,01. (…) Dacă se ajunge la 3,4 deja atunci vom lua măsuri pentru trecerea în scenariul roşu”, afirma prefectul în urmă cu doar câteva zile

Vă reamintim că Gheorghe Cojanu se află în izolare la domiciliu după ce a fost contact al unei persoane diagnosticate cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

„A fost un caz de COVID. Fiind contact, s-a prezentat ambulanţa. Am fost şi eu testat şi trimis să stau în izolare până primesc rezultatul acestui test. Am fost la serviciu şi la prima oră am aflat că un contact de al meu, de la serviciu, a fost testat pozitiv.

Drept care şi eu, şi încă o persoană au trebuit să fie testate şi trimise acasă în izolare până mâine, când vom afla rezultatul”, a afirmat Cojanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat alte 3.920 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând astfel la 180.388.

În ultimele 24 de ore, s-au înregistrat şi 60 de decese, bilanţul fiind de 5.872. În prezent, 749 de persoane sunt internate la Terapie Intensivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bucureştiul a trecut de pragul de 3 în ceea ce priveşte incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori. În ultimele 24 de ore, în Capitală au fost înregistrate 770 de noi cazuri de COVID-19.