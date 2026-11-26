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Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, crede că departamentul de scouting al oltenilor își face treaba. Drept dovadă, transferul lui Mike Arana, cel mai bun tânăr jucător al naționalei Honduras U17. Pavel Badea crede că America Centrală și America de Sud sunt două piețe interesante pentru orice echipă din România cu bani și cu interes de a transfera jucători.

Pavel Badea felicită departamentul de scouting de la Universitatea Craiova după transferul lui Mike

„Un tânăr interesant. E încă tânăr, în ianuarie va împlini 18 ani. Am văzut faze cu el din jocurile pe care le-a susținut în ultima perioadă. E clar că cei de la scouting au considerat că are potențial de creștere ca valoare. Mă bucur că își fac treaba cei de la scouting. A avea informații de acolo, unde sunt foarte mulți fotbaliști tineri și valoroși, e foarte important.

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Sunt foarte mulți jucători, e o piață foarte dezvoltată în zona Americii. Ați văzut rezultatele internaționale obținute de cei din America de Sud. Au competiții importante, centre bune de formare, jucători cu un talent deosebit. Sunt prețuri cât de cât rezonabile”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

Mike Arana anunță că vrea să fie la fel de bun precum Lamine Yamal sau Neymar

Emanuel Roșu, reprezentantul FANATIK la CM U17 din Qatar, a stat de vorbă cu acest tânăr fotbalist. și le promite fanilor olteni că vor rămâne plăcut impresionați de el.

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„Sunt foarte fericit că s-a realizat transferul. Sunt foarte mulțumit cu alegerea mea, mai ales că voi merge în Europa. Simt că sunt un jucător special. Am calitățile mele și sper să profit de ele. M-am bucurat foarte tare când am aflat că se face transferul. Am fost foarte emoționat și pe urmă foarte fericit că am putut să semnez.

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(n.r. – ce știi despre U Craiova) Știu că este pe primul loc. Îi felicit pe toți cei de acolo pentru asta. Știu că voi ajunge la un club bun. Adevărul este că m-am bucurat foarte mult. Am fost foarte emoționat și pe urmă foarte fericit că am putut să semnez. (n.r. – ai văzut coregrafiile fanilor?) Nu, încă nu. Dar mă voi concentra asupra acestui lucru mai târziu. Acum sunt foarte concentrat aici, la Campionatul Mondial. Ulterior, mă voi ocupa și de asta. Fanii să se pregătească! Voi da tot ce am mai bun pentru ei. (n.r. – cu ce jucător crezi că te asemeni?) Sunt doi jucător spectaculoși. La fel de spectaculos vreau să fiu și eu”, a declarat Mike Arana la finalul partidei contra Columbiei U17, în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.

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