Prima reacţie a Simonei Halep după calificarea în semifinale la WTA Stuttgart! Ce spune despre probleme la umăr

Simona Halep a câștigat și duelul cu Ekaterina Alexandrova în două seturi (6-1, 6-4) și s-a calificat în semifinalele turneului de la Stuttgart, fiind foarte mulțumită de jocul ei.

Jucătoarea româncă își dorește nespus de mult să se califice în finala turneului și a recunoscut că nu a simțit nici la această partidă o durere la umăr, însă a spus că încă nu poate să servească la capacitatea ei maximă.

Simona Halep a mai vorbit despre motivația ei, care este mare, mulțumindu-le fanilor care o urmăresc la fiecare partidă și care îi transmit energie pozitivă.

Reacția Simonei Halep după calificarea în semifinalele WTA Stuttgart

Simona Halep a vorbit după calificarea în semifinalele turneului de la Stuttgart și se declară mulțumită de evoluția sa: „Am fost solidă pe serviciu, am jucat pe lung, am fost agresivă.

E o jucătoare care joacă pe drept, dar am reușit să o contracarez în primul set foarte bine. În al doilea set, și-a ridicat nivelul, dar mi-am amintit ce trebuie să facă și am terminat în două seturi. Nu am simțit durere nici azi, dar în continuare nu voi servi la putere maxim și cred că am jucat foarte bine după o perioadă foarte lungă.

E o motivație în plus, dar eu îmi învăț lecția când pierd un meci, cu ele am pierdut două meciuri la rând, dar am fost încrezătoare că pot să le înving, mă simt și foarte bine pe zgură, e suprafața preferată a mea”.

„Sper ca a treia oară să fie cu noroc!”

„Sper a treia oară să fie cu noroc și să mă calific în finală, terenul poate nu e preferatul meu, pentru că alunecă, dar e zgură, e un plus pentru mine. Dacă mâine voi lupta, voi câștiga.

Cu Sabalenka e un meci dificil, pentru că lovește foarte puternic, dar chiar sunt dorincă să joc contra ei, să văd cum e pe zgură, pentru că am jucat cu ea doar pe hard, despre Kontaveit nu știu ce să spun, că nu am văzut-o de mai mult timp.

Poate simte presiune, poate simte Sabalenka că poate să câștige meciul, dar nu pot să spun ceva despre ele, prefer să mă concentrez pe munca mea. Le mulțumesc fanilor pentru energia pozitivă și sper să îi bucur în continuare cu victorii”, a mai spus Simona Halep la TV DigiSport.

