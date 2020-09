Prima reacţie a Simonei Halep după calificarea în turul 2 la Roland Garros 2020: “A fost record pentru mine în meciul de astăzi”

Simona Halep s-a calificat în turul 2 la Roland Garros după ce a învins-o pe Sara Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0. A fost o victorie pe care jucătoarea de pe locul 2 mondial a obţinut-o chiar în ziua în ziua în care a împlinit 29 de ani.

Simona Halep a avut un start greoi de meci, chinuită şi de vremea rece de la Paris. Nu reuşea să îşi găsească ritmul la lovituri şi a fost chiar condusă în primul set, scor 4-2.

Din acel moment, însă, Simona Halep a început să presteze un joc absolut fenomenal. A luat zece game-uri la rând şi s-a calificat în turul 2 de la Roland Garros.

“Ea nu a greşit deloc la început. Mingea era grea, au fost condiţii dificile. Am avut planul B şi am muncit mult pentru fiecare punct. A fost mai uşor pentru că ea nu loveşte plat, am avut mai mult timp să merg la fileu. Cred că am făcut record de scurte astăzi. Nu am dat atâtea în viaţa mea”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport.

Ce a declarat Simona Halep după calificarea la Roland Garros. Detalii despre schimbarea planului tactic

Simona Halep va juca în turul 2 la Roland Garros cu învingătoarea dintre Irina Begu şi Jil Teichmann, partidă care va începe în scurt timp. Următorul meci al locului doi mondial va fi în cursul zilei de marţi.

Simona Halep a declarat în mai multe rânduri că nu este deloc încântată să joace atunci când vremea este rece. Mingile sunt mai grele, iar jucătoarele de forţă sunt avantajate. Dar diferenţa de valoare s-a văzut în partida de luni.

Victoria Simonei Halep a venit în special datorită inspiraţiei tactice a româncei. Care a schimbat imediat când a văzut că are dificultăţi să închidă punctele. A lungit raliurile şi a jucat mai variat. A surprins cu venirile la fileu şi a dat multe scurte eficiente.

A fost prima confruntare directă între Simona Halep şi Sara Sorribes Tormo, iar românca a avut nevoie de timp pentru “a-şi citi” adversara. Dar apoi a dominat clar partida.

Pentru calificarea în turul 2 la Roland Garros 2020, Simona Halep şi-a asigurat un premiu în valoare de 85.000 de euro. Pentru câştigarea turneului ar putea să încaseze 1.600.000 de euro.

