Prima reacţie a Simonei Halep după ce a câştigat turneul de la Roma: ”Să ne vedem în finală la Roland Garros”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a oferit prima reacție după ce a câştigat turneul de la Roma în urma abandonului cehoaicei Karolina Pliskova.

Românca a câștigat în premieră turneul din capitala Italiei, după ce jucătoarea din Cehia s-a retras la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă.

În cel de-al doilea ghem al primului set, Simona Halep a fost aproape să se accidenteze. Românca a plecat în alunecare după o minge a cehoaicei, dar piciorul i s-a blocat în zgură.

Simona Halep a reacționat după victoria de la Roma

”Vreau să o felicit pe Karolina. Ştiu că nu aşa îşi dorea să termine finala. Mult succes şi să ne vedem în finala de la Roland Garros. Sper să te refaci cât mai repede”, a fost prima reacție a Simonei Halep după ce s-a impus la Roma.

”A fost frumos să joc aici şi să fie şi suporteri în tribune, vă mulţumesc şi energia voastră s-a simţit. Aici am început ascensiunea mea, în 2013, iar de atunci am jucat din ce în ce mai bine”, a declarat românca.

”Iubesc acest turneu şi mă bucur că am în sfârşit acest trofeu în palmares, după atâţia ani. Vreau să le mulţumesc organizatorilor pentru efortul depus ca acest turneu să se dispute. Mulţumesc, bineînţeles, şi echipei mele”, a mai spus Halep.

Într-o intervenție la Digi Sport, după finala de la Roma, Simona Halep a vorbit despre succesul din capitala Italiei și așteptările pe care le are la Roland Garros: ”Am fost agresivă și am reușit să-i returnez acolo unde nu îi place. Mă bucur că am putut să intru bine în meci și să fiu agresivă.

La Praga nu am avut ritmul pe care l-am avut aici. La Roma am avut meciuri bune și faptul că am câștigat îmi dă încredere că zgura mea este suprafața mea favorită. Am câștigat și pe hard și pe iarbă, dar mă simt mai bine pe zgură.

Nu sunt un fan al statisticilor, îmi place să intru pe teren și să joc cât mai bine. Prima finală de la Roma a fost dificilă pentru că m-am accidentat, dar a doua a fost o mare dezamăgire pentru că nu am jucat cum îmi doream. Să câștig turneul de la Roma era unul dintre marile mele obiective.

Nu o să sărbătoresc deloc, păstrez restricțiile. Voi sărbători după Roland Garros. Voi pleca de aici direct la Paris. E prera departe să mă gândesc la trofeul de la Paris. E visul meu să revin pe locul 1, dar e presiunea unui Grand Slam. Voi lua totul pas cu pas. La orice turneu unde te duci, ridicarea trofeului este cel mai frumos moment al săptămânii”.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a dat de pământ cu Karolina Pliskova, care a abandonat meciul cu Simona Halep din finala de la Roma. El consideră că cehoiaca nu ar fi trebuit să mai intre pe teren dacă resimțea dureri.

Simona Halep a demolat-o pe Karolina Pliskova în primul set al finalei turneului de la Roma. Românca nu i-a dat nicio șansă adversarei sale și s-a impus cu 2-0 în doar 20 de minute. Ea a jucat aproape impecabil și a avut un procentaj excelent pe primul serviciu, 72%.

Totodată, românca a gestionat excelent situațiile de break. A salvat cele trei oportunitățile ale adversarei și le-a fructificat pe ale sale, egale la număr. Halep a reușit să adune 13 puncte din 18 mingi jucate pe serviciul propriu, atingând un procentaj de 72%.