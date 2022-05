Prima reacție a Simonei Halep după înfrângerea din sferturi la WTA Madrid: ”Sunt pozitivă, vreau să progresez cât mai mult și cât mai repede!”

Dubla campioană de Grand Slam în sfertul de finală împotriva jucătoarei din Tunisia, care a dominat autoritar întâlnirea și s-a impus în două seturi.

Simona Halep, reacție de campioană după înfrângerea de la WTA Madrid

În prima sa reacție după înfrângerea de la WTA Madrid, Simona Halep a dezvăluit ce nu a mers în jocul său, a lăudat-o pe adversară și a ținut să explice că privește încrezătoare în viitor, mai ales că are un sentiment bun alături de antrenorul Patrick Mouratoglou.

”N-am simțit bine mingea pentru că nici ea nu mi-a dat ritm și a alternat cadența execuțiilor foarte mult și la un moment dat am intrat în panică. N-am mai simțit terenul, nu am mai simțit ce trebuie să fac. Am încercat să stau până la final și să găsesc ritmul dar n-am reușit, a jucat mai bine. Am de învățat multe din meciul ăsta.

Sper, data viitoare, să fiu mai bună! Jabeur are o mână extraordinară și parcă tot timpul m-a surprins. Am fost și eu mai lentă, am fost mai înceată în tot ceea ce am făcut și, probabil, d-asta n-am putut să ajung la scurtele ei”, a declarat Halep, conform .

Românca, pozitivă și după eșec

Dublă campioană la Madrid, românca s-a declarat mulțumită de prestațiile avute în capitala Spaniei și privește cu încredere spre viitoarele turnee, ea urmând să participe acum la .

”La un moment dat am vrut să intru în teren mai mult, sărea mingea puțin cam mult și nu am avut timing. Cred că a fost vorba despre timing, nu am avut, nu am simțit mingea și este o jucătoare de Top 10 care, atunci când simte că adversara nu joacă un tenis bun, vine în față și e ceea ce a făcut!

Stilul adversarei a fost o mare problemă! Cred, însă, că adevărata problemă a fost că nu am avut ritm și nu am putut să îmi găsesc liniștea, jocul pe teren. Au fost câteva momente unde aș fi putut să revin, dar nu s-a întâmplat!

Au fost meciuri bune aici la Madrid, merg cu încredere înainte. Mâine este o nouă zi și o să încep să fac ceea ce nu am făcut astăzi. Sunt la fel de pozitivă, vreau să progresez cât mai mult și cât mai repede, dacă se poate. O să învăț multe din meciul acesta și, deja, am vorbit cu Patrick, am mintea mai clară, acum!”, a continuat ea.

Unde și-a îmbunătățit Halep jocul

Simona Halep consideră că jocul său a crescut în multe privințe de când a început colaborarea cu Patrick Mouratoglou și a dezvăluit că tehnicianul francez a învățat deja foarte multe cuvinte în limba română.

”Un început foarte bun alături de Mouratoglou, am făcut ceea ce am vorbit. Astăzi mai puțin, bineînțeles, dar nu că nu am vrut, ci că nu am izbutit, emoțional, să reușesc această treabă. Îmi place foarte mult, mă simt bine și simt că progresez de la zi la zi mai mult. Încep să am încredere în jocul acesta, în modul acesta de a juca și am încredere că o să fie bine!

Am îmbunătățit serviciul, apoi la retur sunt mai solidă. Jocul mai agresiv, intru în teren atunci când am o minge mai scurtă. Cred că, per total, am progresat la multe. Și fizic sunt bine după o perioadă foarte slabă în care nu m-am simțit bine fizic, câteva luni, de la accidentare. Acum mă simt bine, nu am nicio durere, sunt sănătoasă. Cred că ăsta este cel mai important lucru!

Patrick deja folosește foarte multe cuvinte în românește și îi și place. Are talent și prinde repede. Este un om foarte deștept! Virginia Ruzici m-a ajutat să învăț puțină franceză, dar eu nu prea am talent la așa ceva. O să fie un pic mai greu!”, a încheiat Halep.