Prima reacție a Simonei Halep după victoria de la Hong Kong: „Vreau doar să îmi refac corpul”

Simona Halep (33 de ani) a oferit o primă reacție după ce . Dubla câștigătoare de Grand Slam s-a calificat în optimi după c .

Simona Halep, prima reacție după ce a învins-o pe Arina Rodionova la Hong Kong: „Mă simt obosită”

Simona Halep a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Hong Kong. Fostul lider mondial a câștigat meciul din primul tur al competiției de 125 de puncte. Românca a avut nevoie de 2 ore și 8 minute pentru a trece de australianca Arina Rodionova (locul 114 WTA).

ADVERTISEMENT

„Aș vrea să le mulțumesc tuturor că au venit. A fost o plăcere că am revenit. Am jucat primul meci după luni bune. A fost o victorie bună, chiar dacă mă simt obosită. Am avut o oportunitate din partea WTA cu acest turneu și mereu am profitat de oportunitățile date.

Îmi place la Hong Kong. Am simțit o presiune în setul 2, când și-a ridicat nivelul. A fost o bătălie grea. Vreau doar să mă recuperez. A fost un meci greu. Vreau doar să îmi refac corpul, iar mâine să joc din nou în fața fanilor”, a declarat Simona Halep, după ce a învins-o pe Arina Rodionova.

ADVERTISEMENT

Românca s-a descătușat, în sfârșit, obținând prima ei victorie de la revenirea în circuit, după suspendarea pentru dopaj. Halep nu mai jucase un meci de aproximativ cinci luni, dar a primit un wildcard la turneul de 125 de puncte de la Hong Kong, care are loc în această săptămână.

În turul al doilea, Halep va da piept cu o adversară și mai bine cotată. Este vorba despre Ana Blinkova (locul 78 WTA). Rusoaica în vârstă de 26 de ani va da piept pentru prima dată în carieră cu sportiva din Constanța. Partida din optimi e programată joi, 3 octombrie, nu mai devreme de ora 11:30.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase, intrigat că Halep joacă la un turneu de mică anvergură

de a participa la WTA 125 Hong Kong. „Nasty” e de părere că un astfel de turneu de mică anvergură nu îi aduce niciun beneficiu fostului lider mondial.

„Eu mă așteptam să joace la Wimbledon! Ce turneu e ăsta la Hong Kong?! Nu înțeleg! Am vorbit și cu domnul Țiriac. A fost numărul 1 mondial, ce-ți mai trebuie să joci la Hong Kong?! E o mare greșeală!

ADVERTISEMENT

Ce vrea să demonstreze, că nu înțeleg? A fost numărul 1, nu? Așa gândeam când jucam. Nu știu care e ideea. Că vrea să vadă dacă poate să revină? Trebuie să se ducă într-un turneu puternic, pentru a putea să-și dea seama unde este ca valoare.

Cu ce o ajută dacă câștigă un meci de tenis în plus? N-are ce să demonstreze ea. Păcat că a stat doi ani de zile fără să joace. Asta e problema! Nu că câștigă primul tur, al doilea tur sau turneul. E decizia ei, pe ea trebuie să o întrebați.

Dacă îmi dau cu părerea și spun ceva greșit, ies eu aiurea. Eu aș fi făcut altfel. Simona nu e de locul 1130, să fim serioși! Normal, ar fi trebuit să primească wild card la Wimbledon, pentru că ea a fost câștigătoare de Wimbledon. Dar fiecare turneu gândește altfel”, a declarat Năstase, conform .