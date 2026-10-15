Sport

Prima reacție a spaniolilor când au văzut stadionul de la Craiova: „Incredibil, impresionant!”. Video

Mihnea Ștefan
15.10.2026 | 23:51
Prima reactie a spaniolilor cand au vazut stadionul de la Craiova Incredibil impresionant Video
SPECIAL FANATIK
Suporterii spanioli la Universitatea Craiova - Getafe 1-1 Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Angajații lui Getafe de la departamentul de social media au rămas impresionați de arena „Ion Oblemenco” și au dedicat un întreg video vizitei în Bănie
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Delegația lui Getafe a fost impresionantă de  construcția Stadionul „Ion Oblemenco”. Administratorul contului oficial de comunicare al clubului spaniol și-a arătat entuziasmul când a văzut pentru prima dată arena.

Spaniolii, dați pe spate de Stadionul „Ion Oblemenco”

Meciul Universitatea Craiova – Getafe a avut o însemnătate aparte pentru oaspeți. A fost primul din istorie în UEFA Conference League, așa că reprezentanții de la social media l-au tratat ca atare. Primul impact cu Craiova a fost cu arena „Ion Oblemenco”. Responsabila de social media a spaniolilor s-a arătat profund impresionată de construcția arenei.

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„Suntem la stadion. E incredibil, încă nu am intrat, dar este impresionant! Wow, ce impunător e! Când mă gândesc că Getafe va juca aici primul meci din Conference League… e incredibil!

Sunt în punctul ce mai înalt al stadionului, se aud jucătorii cum se antrenează. Este impresionantă verticalitatea peluzei”, se arată în clipul postat pe conturile oficial de social media de Getafe.

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Gică Craioveanu, vedeta serii la Universitatea Craiova – Getafe 1-1

Gică Craioveanu a fost în prim-plan la Universitatea Craiova – Getafe. Fostul component al Generației de Aur s-a bucurat de respectul ambelor echipe, după ce a scris o filă importantă de istorie în tricoul ambelor cluburi. Pentru a-și arăta susținerea, galeria i-a pregătit o scenografie uriașă care l-a emoționat profund.

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„Le mulțumesc din suflet băieților! E ceva uluitor, senzațional. Sunt emoționat, chiar nu mă așteptam. Poza nu a fost reușită, sunt mai frumos acum (n.r. râde). Și cei de la Getafe au fost speciali, au vorbit foarte frumos de mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt un jucător iubit acolo chiar dacă m-am retras acum 20 ani. Am zis de multe ori, fotbalistul Craioveanu a dispărut acum mulți ani, dar ei iubesc omul”, a declarat Gică Craioveanu la zona mixtă, după Universitatea Craiova – Getafe 1-1.

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Întrebat de Adrian Mutu, în direct la Digi Sport, ce echipă a susținut, Craioveanu a răspuns fără ezitări: „Craiova, normal! I-am zis și președintelui de la Getafe, mi-au spus și Marca din Spania că țin mai mult cu Craiova. E normal, prima dragostea nu se uită niciodată! De aici am plecat!”.

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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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