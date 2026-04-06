Prima reacție a spitalului din Târgu Jiu după moartea unei asistente. Unde mai lucra femeia: „Eram clienta ei”

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au oferit o primă reacție după decesul asistentei ATI, în vârstă de 32 de ani, iar noi detalii ies la iveală despre viața profesională a tinerei. Dincolo de activitatea din spital, aceasta era implicată și într-un al doilea domeniu, după cum reiese din mărturiile apropiaților: „Eram clienta ei”, a dezvăluit, pentru FANATIK, o persoană care a cunoscut-o.

FANATIK prezintă noi date în cazul morții asistentei medicale din Târgu Jiu, un dosar aflat în plină anchetă, în care autoritățile încearcă să reconstituie cu exactitate ultimele momente din viața tinerei. Surse apropiate investigației susțin că aceasta ar fi fost găsită spânzurată în baia locuinței, însă această ipoteză urmează să fie confirmată oficial în urma tuturor expertizelor. Andreea Georgiana, în vârstă de 32 de ani, asistentă ATI la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost descoperită fără suflare în apartamentul său de pe strada Bicaz. Descoperirea a fost făcută de tatăl său, îngrijorat după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ea, acesta fiind și cel care a alertat imediat autoritățile prin apel la 112, în jurul orei 11:40.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și cadre medicale, care au încercat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, medicii fiind nevoiți să declare decesul. Examinarea preliminară nu a indicat urme de violență pe corp, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții. În acest caz a fost deschis un dosar de moarte suspectă, procedură standard în astfel de situații. Pe lângă ancheta oficială, apar și informații privind contextul personal al tinerei.

Surse din anturaj susțin că aceasta era divorțată și avea o fetiță de 7 ani, pentru care ar fi obținut recent custodia. În ultima perioadă, ar fi traversat momente tensionate, după ce fostul partener ar fi inițiat un nou demers în instanță privind custodia copilului, situație care ar fi adus o presiune suplimentară asupra sa.

Reacția spitalului unde lucra tânăra asistentă de 32 de ani

Vestea morții sale a provocat un val puternic de emoție în rândul colegilor și apropiaților, care o descriu ca fiind o persoană dedicată meseriei și implicată în tot ceea ce făcea. La , acolo unde lucra ca asistentă medicală ATI încă din anul 2020, dispariția sa a lăsat un gol greu de descris în cuvinte. Reprezentanții unității medicale au transmis, pentru FANATIK, o primă reacție și au subliniat că tânăra era apreciată în colectiv, fiind cunoscută drept un profesionist care își făcea întotdeauna treaba cu seriozitate.

Colegii spun că nu au auzit niciodată lucruri negative despre ea și că, din punct de vedere profesional, nu a avut niciun fel de probleme, fiind un angajat corect și implicat. Cei care au lucrat alături de ea vorbesc despre o colegă liniștită, respectată și despre o tânără care avea toată viața înainte. „În afară de faptul că era angajata noastră, ne pare profund rău că s-a întâmplat această tragedie. Era un profesionist, un om care își făcea treaba, o colegă bună, o fată tânără, cu toată viața înainte. Nu am auzit niciodată nimic rău despre ea. Era angajată la noi din 2020 și nu a avut probleme din punct de vedere profesional, fiind un angajat corect și în regulă. Dumnezeu să o odihnească”, au transmis reprezentanții unității medicale.

În ce domeniu lucra tânăra asistentă medicală în timpul liber

De asemenea, FANATIK a luat legătura și cu apropiați ai femeii de 32 de ani care admit că asistenta nu activa doar în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, ci era implicată și într-un al doilea domeniu de activitate, cel al înfrumusețării. Una dintre persoanele care au cunoscut-o a dezvăluit că a avut o relație profesională cu aceasta, care ulterior s-a transformat într-o colaborare. „Am fost clienta ei, după care am devenit și colege lucrând în domeniul de înfrumusețare”, a declarat Georgiana Stanciu Piscureanu, pentru FANATIK, despre activitatea desfășurată de asistentă în timpul liber.

Vestea dispariției sale a generat un val de reacții emoționante în mediul online, unde apropiații au transmis mesaje de adio încărcate de durere. Aceștia o descriu ca pe o persoană caldă, implicată și mereu dispusă să ajute, un om care reușea să aducă liniște și încredere celor din jur.

„Azi, cerul a mai primit un înger… Dar pentru mine, cerul a luat o parte din sufletul meu. Ai fost mai mult decât o prietenă — ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente. Un suflet cald și curat, care știa să ofere fără să ceară nimic în schimb, care avea grijă de mine și mă făcea să mă simt frumoasă, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru.

Rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai dăruit. Și chiar dacă azi doare, știu că acolo sus ai devenit cea mai strălucitoare stea. Drum lin, suflet drag… Nu te voi uita niciodată, Andreea Georgiana S.!”, este unul dintre mesajele transmise pe rețelele sociale.

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în centrul mai multor incidente și tensiuni

De-a lungul timpului, a fost în centrul mai multor situații tensionate și incidente care au atras atenția opiniei publice. Unul dintre cele mai mediatizate cazuri a fost cel al agresiunilor asupra personalului medical din Unitatea de Primiri Urgențe, unde cadrele medicale au fost atacate de aparținători ai pacienților, în urma unor conflicte izbucnite pe fondul tensiunilor din sala de așteptare. Într-un astfel de caz, un medic a fost bruscat și împins de un aparținător, fiind necesară intervenția agenților de pază și a poliției, iar ulterior a fost deschis dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii publice.

Tot în ultimii ani, presa a relatat și despre cazuri de tensiuni repetate între aparținători și personalul medical, pe fondul supraaglomerării și al nemulțumirilor legate de timpii de așteptare, situații care au pus presiune suplimentară pe cadrele medicale din spital. În paralel, au existat și discuții publice legate de lipsa acută de personal specializat în anumite secții critice, inclusiv la nivel de gărzi, ceea ce a generat situații dificile în gestionarea unor urgențe complexe.