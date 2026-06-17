Sport

Prima reacție a Universității Craiova după ce a aflat cu cine poate juca în turul 2 preliminar UCL: „Nu sunt de netrecut!”

În urma tragerii la sorți, Universitatea Craiova a aflat pe cine va înfrunta în turul 2 Champions League dacă dacă va trece mai departe de ML Vitebsk. Pavel Badea a reacționat în exclusivitate pentru Fanatik.
Mihai Dragomir, Tibi Cocora
17.06.2026 | 14:43
Prima reactie a Universitatii Craiova dupa ce a aflat cu cine poate juca in turul 2 preliminar UCL Nu sunt de netrecut
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova a reacționat după ce a aflat cu cine se duelează în turul 2 UCL. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova, campioana României, a aflat primele adversare din preliminariile Champions League. Oltenii, în cazul în care trec prima dată de ML Vitebsk, vor da peste învingătoarea din Borac Banja Luka (Bosnia) – Levski Sofia (Bulgaria). Pavel Badea, președintele formației din Bănie, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după ce a aflat chiar de la noi drumul echipei sale.

Pavel Badea a aflat de la Fanatik cu cine se duelează Universitatea Craiova în turul 2 UCL. Cum a reacționat

Universitatea Craiova revine după decenii bune în preliminariile celei mai importante competiții europene intercluburi. Oltenii vor înfrunta ML Vitebsk, campioana din Belarus, în primul tur preliminar din Champions League. Dacă va trece de formația bielorusă, echipa din Bănie va înfruta învingătoarea din Borac Banja Luka (Bosnia) – Levski Sofia (Bulgaria). Pavel Badea, președintele campioanei României care a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA noi investitori, a aflat de la FANATIK cu cine se va duela echipa sa.

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„Nu știam cu cine a picat Universitatea Craiova, nu am putut urmări tragerea. Sunt două echipe puternice, care au un CV frumos și au un potențial destul de mare. Totuși, nu sunt de netrecut! important este primul pas. Înainte să spunem – am ajuns – , trebuie să te pregătești pentru săritură, iar prima săritură e cea de a trece în turul II. Trebuie să câștigăm meciul cu Vitebsk, o echipă care a promovat nu demult și se află deja în al doilea an de Ligă.

Au putere financiară, au un grup unit care a reușit să se impună înaintea celor de la Dinamo Minsk sau Bate Borisov. Cred că avem un meci dificil, care trebuie abordat cu maximă seriozitate și care trebuie trecut cu brio. Nu există, din punctul nostru de vedere, adversari slabi. Trebuie să demonstrăm că suntem mai buni decât ei și să trecem mai departe, nu contează că ar fi fost Omonia, Hapoel, Zagreb sau altcineva. Momentan primul meci e cel mai important”, a spus inițial Pavel Badea.

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Pavel Badea a numit principalul avantaj al Universității Craiova în dubla cu ML Vitebsk

ML Vitebsk a câştigat campionatul în Belarus în 2025. Din cauza restricţiilor UEFA legate de războiul din Ucraina, meciul tur se va juca pe teren neutru, în Ungaria. Pavel Badea a spus că disputarea returului pe „Oblemenco” este un mare avantaj pentru olteni.

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„Trebuie să facem un rezultat bun în Ungaria, la ei acasă, pentru ca la Craiova să avem șanse mari de a se califica. E clar că, jucându-se meciul tur în deplasare, putem spune că avem un oarecare avantaj, așa cum și Clujul va juca în Polonia meciul cu Dinamo Kiev din deplasare“, a spus Pavel Badea, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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