Prima reacție a Vioricăi Vodă după ce Lia Bugnar a acuzat-o că a agresat-o: ”Este o eroare”

Viorica Vodă este, din nou, în centrul unui scandal în lumea artistică românească. După ce a provocat o adevărată controversă la premiile Gopo unde a dezvăluit că a fost hărțuită sexual, actrița Viorica Vodă este acum acuzată că a agresat-o, în parc, pe Lia Bugnar, cunoscută scriitoare, regizoare și actriță de la noi.

Viorica Vodă neagă că ar fi agresat-o pe Lia Bugnar

în timp ce își plimba câinele, de Viorica Vodă. Iar din postarea făcută se înțelege că actrița din Filantropica nu a fost deloc amabilă cu cea care îi este colegă de breaslă.

”M-a luat din prima, abrupt, fără introduceri. N-ai fost în stare să faci copii și de-asta ți-ai luat câine? (…) Tu plimbi câinele, de stearpă ce ești, stearpă și ca femeie și ca artist, scrii piesulicile-alea prin undergruound pe-acolo din frustrări de stearpă și urâta ce ești, da’ n-ai talent, talentu’ dacă nu-l ai, nu ți-l da nimeni, te-ai înconjurat de gașca aia de lezbiene și faceți voi gunoaiele-alea de spectacole, că n-am avut loc la Godot de tine. (…)

Fă, ferentaristo, zice, ești o ratată penibilă, stearpă, care n-a avut niciodată talent și care s-a refulat în scris prost și ți-ai găsit toate lezbienele în jurul tău. (…) Lipsa punctuației are legătură strânsă cu ritmul în care vorbea și sarea de la o idee la alta. (…) Acest monolog exista si pe suport audio-vizual”, povestește Lia Bugnar pe contul ei de socializare.

Contactată de FANATIK, Viorica Vodă neagă însă evenimentul, în ciuda faptului că Lia Bugnar susține că toată întâmplarea ar fi fost filmată de însoțitorul ei. Ba chiar, ușor deranjată de insistențele noastre, ne-a spus, cu subiect și predicat, că totul este o eroare.

Viorica Vodă, despre acuzațiile actriței Lia Bugnar: ”Nu știu despre ce este vorba”

Actrița Viorica Vodă susține că cele povestite de Lia Bugnar nu au, de fapt, legătură cu ea. ”Nu am ce să comentez. Nu știu despre ce este vorba, îmi pare rău. Chiar nu știu, nu mă interesează, cred că este o eroare. O zi bună, la revedere”, ne-a spus Viorica Vodă.

Cu toate acestea, Lia Bugnar a mai explicat în postări ulterioare, care este relația pe care o are cu Viorica Vodă și care ar putea fi motivul pentru care s-a ajuns la acest scandal. Mai exact, susține artista care ar fi fost agresată, faptul că nu i-a luat apărarea Vioricăi Vodă în momentul în care aceasta povestea de hărțuirea la care ar fi fost supusă a deteriorat grav relația lor.

Iar printre comentariile făcute la postările sale, când cineva i-a atras atenția că ar fi trebuit să fie înțelegătoare cu Viorica Vodă din alte motive, Lia Bugnar a reacționat ferm.

”Toată lumea s-a repezit să-l terfelească pe Vizante, pe Mara Nicolescu, ba chiar și pe Nae Caranfil că n-au empatizat suficient. Au fost mii de mesaje de ură. Și toată lumea a lăudat-o pentru curajul de a spune ce a trăit. Eu am fost hărțuită și agresată noaptea pe stradă timp de un sfert de ora (am filmarea) și am avut curajul să spun acest lucru.

Considerați că ar fi trebuit să mă comport că și când n-am pățit asta? Să mi se pară că așa e normal pe stradă, din când în când să mă facă cineva stearpă, curvă și lezbiană (ca să aleg doar câteva dintre cele proferate) și eventual să mă bucur că eram cu un bărbat lângă mine și aveam și doi câini mari cu noi?”, a mai spus Lia Bugnar.

Viorica Vodă, scandal uriaș la Gopo

, în care a povestit că a avut nevoie de tratament psihologic după ce ar fi fost hărțuită sexual a împărțit lumea artistică din România în două, dar a provocat și un scandal uriaș.

”Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost”, a spus actrița Viorica Vodă, la Gopo.

Dacă au fost voci care au susținut că dezvăluirile făcute pe scenă au fost un act de curaj, au fost totuși și personalități ale lumii artistice care nu referat să nu comenteze. Ba chiar, nume grele din domeniu au pus la îndoială relatările Vioricăi Vodă.

”Vorbim de hărțuire din clipa în care la Hollywwod a fost un succes mondial. Totul a plecat de acolo. Eu știam că asta se numește bârfă de culise, amantlâc, inclus fenomenului teatral. S-au scris cărți despre primadone care făceau carieră în felul acesta”, a declarat, pentru FANATIK,