Prima reacție de la FC Voluntari despre plecarea lui Florin Cernat la FCSB ca director sportiv: „Ne-a ajutat foarte mult”

Gigi Becali a dezvăluit că noul director sportiv de la FCSB ar urma să fie Florin Cernat, cel care este în acest moment oficial al celor de la FC Voluntari.
Mihai Alecu
03.11.2025 | 07:00
Reacție oficială de la Voluntari în privința plecării lui Cernat la FCSB
Mihai Stoica a anunțat în exclusivitate, la FANATIK, că FCSB ar putea să aibă un nou director sportiv, iar acum Gigi Becali a dezvăluit și numele acestuia.

Ce spune antrenorul lui FC Voluntari despre plecarea lui Cernat la FCSB

Omul de afaceri nu s-a ferit și a recunoscut că omul dorit de Mihai Stoica la FCSB este fostul său elev, Florin Cernat, actualmente oficial la FC Voluntari. Întrebat despre o posibilă plecare de la echipă a lui Cernat, Florin Pîrvu, antrenorul echipei ilfovene, a răspuns clar cu privire la speculațiile apărute.

”Acum de dimineață (n.r. duminică dimineață) am aflat și eu. Am vorbit cu Florin Cernat de dimineață, înainte de antrenament. Am stabilit programul pentru ce avem de făcut. Nu știu nimic, nu cunosc detalii. V-aș ruga respectuos să nu răspund la întrebare pentru că nu știu detalii. Dar Cernat e un director sportiv care pe noi ne-a ajutat foarte mult. Dacă se întâmplă să plece de la noi nu pot să-i urez decât multă baftă acolo unde va merge.

Deocamdată nu știu nimic și nu pot să comentez. (n.r. dacă ar fi pregătit pentru FCSB) De ce nu-l întrebați pe el? Ar răspunde cel mai bine. Urmează o conferință de presă probabil și va da mai multe detalii”, a declarat Florin Pîrvu, antrenorul celor de la FC Voluntari.

Gigi Becali vrea acordul lui Pandele să-l poată lua pe Florin Cernat

Gigi Becali a spus că nu vrea să-l ia pe Florin Cernat până nu-și dă acordul și finul Pandele, cel care conduce echipa din FC Voluntari.

„Eu i-am spus decât dacă iau ok de la Pandele să vină directorul sportiv. Nu pot să-i iau angajatul. I-am spus să ceară dezlegare de la el și după poate să vină. E finul meu, nu-i fac așa ceva. Florin Cernat, da. Eu am încredere în ce spune MM. Zice că avem nevoie, că se pricepe. Trebuie să avem oameni care știu. El trebuie să meargă să vadă un jucător”, a declarat Gigi Becali.

