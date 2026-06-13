Prima reacție de la Universitatea Craiova după ce Jovo Lukic a marcat la Cupa Mondială: „I-a fost greu să joace pe ‘Oblemenco’ ”

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Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic (27 de ani), a fost convocat la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială și a avut un debut fabulos la turneul final, reușind să deschidă scorul în partida contra Canadei (1-1). Prima experiență a atacantului bosniac în România a fost la Universitatea Craiova, însă acesta a fost lăsat să plece după ce a înscris doar 2 goluri în cele 31 de meciuri disputate în sezonul 2024-2025. Președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu (70 de ani), a reacționat pentru FANATIK după ce Lukic a marcat la Cupa Mondială.

Ce a declarat Sorin Cârțu după golul înscris de Jovo Lukic la Cupa Mondială

Sorin Cârțu a subliniat faptul că Universitatea Craiova nu îl regretă pe Lukic, chiar dacă atacantul a impresionat la U Cluj și a reușit să puncteze la Cupa Mondială. „Nu ne putem da cu părerea despre Lukic. E jucătorul Universității Cluj, poate să vorbească Clujul despre el, nu noi. El a fost aici, la noi, se pare că nu i-a priit și se simte mai bine acolo, la Cluj.

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Nu s-a adaptat la noi, a fost greu, poate, pentru el să joace pe ‘Ion Oblemenco’. Nu e un stadion pentru multă lume, e destul de greu să te adaptezi aici. Nu e urmă de regret, pentru că la ce s-a întâmplat la noi, la cum s-a prezentat, a fost obiectul unui transfer. Nu s-a adaptat și nu ai ce să regreți.

Dacă băiatul nu s-a adaptat la noi, noi ce să facem? Ăsta e fotbalul. Îi priește mai bine Clujul, bravo lui pentru ce face acum. Nu știu dacă are ceva de câștigat Craiova din punct de vedere financiar de pe urma participării lui Lukic la Mondial, nu-mi pot da cu părerea, chiar nu știu”, a spus oficialul grupării din Bănie pentru FANATIK după ce .

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Cât a plătit Universitatea Craiova pentru Jovo Lukic. Oltenii l-au cedat gratis pe atacant

Universitatea Craiova a plătit 400.000 de euro pentru a-l transfera pe Jovo Lukic de la Borac Banja Luka în 2024, dar atacantul nu a confirmat, marcând doar 2 goluri în cele 31 de meciuri disputate în toate competițiile pentru gruparea din Bănie. În acest context, oltenii au renunțat la fotbalistul bosniac în vara anului trecut, iar acesta a devenit liber de contract și a semnat cu U Cluj.

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Lukic a „explodat” în tricoul „șepcilor roșii”, iar cifrele din sezonul recent încheiat, 20 de goluri și 3 pase decisive în 39 de meciuri, l-au impresionat pe selecționerul Sergej Barbarez, care l-a convocat pe atacant la Cupa Mondială. .

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