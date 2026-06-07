Prima reacție de la Universitatea Craiova după transferul fostului jucător de la FCSB. Exclusiv

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Alexandru Maxim (19 de ani) este primul transfer tare din această vară. Goalkeeperul, care a făcut junioratul la FCSB, a fost luat liber de Universitatea Craiova. .

Prima reacție de la Craiova după ce l-a „furat” pe uriașul Maxim de la FCSB

Oltean get-beget, Alexandru Maxim s-a întors acasă. Portarul, supranumit „noul Pantilimon”, a fost achiziționat în această vară de Universitatea Craiova, după ce FCSB nu a vrut să îi mai prelungească. Este vorba despre veteranul Silviu Lung Junior.

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„E portar de viitor, cu talie. Vedem. E important modul în care va crește și ce va acumula. Este important ce va acumula în timp și posibilitatea lui să intre în anumite jocuri, să acumuleze experiență că știți foarte bine ce înseamnă evoluția unui portar. (n.r. – Cum vezi concurența cu Isenko și Popescu?) Să fie cât mai mulți. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine.

E mai bine pentru echipă că e un post asigurat, poate cel mai important din echipă. Întotdeauna te interesează ca portarul să fie în zi, bună, cu inspirație, să nu primești gol. Pe celelalte le rezolvi tu pe parcursul meciului”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a reacționat Alexandru Maxim după ce s-a transferat la Universitatea Craiova

Alexandru Maxim nu a apucat să debuteze la prima echipă a FCSB-ului într-un meci oficial. În ultimele sezoane, tânărul goalkeeper a fost împrumutat la CSM Olimpia Satu Mare și FC Voluntari. Noul goalkeeper al campioanei a vorbit în premieră după ce a semnat cu formația din orașul natal.

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„Vă salut, leilor! Este o mândrie pentru mine să port tricoul Universității Craiova. Sunt foarte fericit că o să mă întorc acasă și pot să vă spun că este un vis devenit realitate. Abia aștept să ne vedem în vulcanul de pe Oblemenco. Forța Știința!”, a fost primul mesaj transmis de Alexandru Maxim.

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