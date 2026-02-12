Prima reacție din partea conducerii Rapidului după eliminarea din Cupa României Betano: „O să avem o discuție”

ADVERTISEMENT

Unul dintre obiectivele Rapidului din acest sezon era câștigarea Cupei României, care oferă mai nou un loc asigurat în preliminariile UEFA Europa League. Din păcate pentru suporteri, giuleștenii au părăsit competiția încă din faza grupelor, iar Victor Angelescu a venit cu primele reacții din partea conducerii.

Victor Angelescu, prima reacție după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano

Rapid s-a văzut nevoită să câștige contra lui CFR Cluj pentru a obține un loc în sferturile Cupei României Betano, însă elevii lui Costel Gâlcă nu au făcut un meci memorabil. Încurcați și de starea slabă a gazonului, Rapid a reușit să trimită primul șut pe poartă abia în minutul 88, când înscria și golul egalizator.

Scorul final a fost 1-1, iar din Grupa A au mers mai departe FC Argeș și CFR Cluj. Astfel, Rapidului îi mai rămâne un singur obiectiv pentru restul sezonului: câștigarea campionatului: „Ne-am fi dorit să mergem mai departe în Cupă, chiar dacă CFR e o echipă bună. Ar fi trebuit să arătăm altfel, zic eu. N-am avut timp să vorbesc (n.r. – cu Dan Șucu), pentru că eu n-am fost la Cluj cu ei. O să avem o discuţie probabil mâine. Trebuia să jucăm altfel acest meci, pentru că după primirea golului am arătat cu totul şi cu totul altfel. M-aş fi aşteptat să avem această atitudine încă de la început, victoria fiind singura soluţie.

Am jucat cu o echipă bună, n-am jucat cu Metaloglobus şi n-am câştigat. Cred că CFR e cea mai în formă echipă a campionatului, dar mă refer la faptul că noi acolo trebuia să mergem să câştigăm, să jucăm la victorie. Din punctul meu de vedere, trebuia să arătăm încă din primul minut că mergem la victorie, asta nu înseamnă că reuşeam să învingem.

Doare destul de mult, pentru că ne doream să mergem mai departe în Cupă. (n.r. Crezi că aţi judecat bine dubla asta, cum aţi abordat rotaţia jucătorilor – meciul cu Petrolul, apoi CFR?) Cred că noi ar fi trebuit să jucăm cu cea mai bună echipă cu CFR. N-aveam cum să venim cu mai multe rezerve, pentru că nu puneam preţ pe Cupă. Dar, în momentul respectiv, cred că strategia cea mai bună era să avem echipa cea mai bună la meciul cu CFR. Acum ne rămâne de îndeplinit obiectivul din campionat. Sper să arătăm cu totul şi cu totul altfel în campionat”, a declarat Victor Angelescu pentru

Rapidiștii au dat vina pe teren după meciul cu CFR Cluj

rapidiștii și-au găsit alibiul perfect pentru jocul slab din meciul cu CFR Cluj. În discursul său de la final, Gâlcă a invocat de trei ori suprafața de joc ca motiv principal pentru prestația dezamăgitoare a jucătorilor săi.

Stoperul lui Rapid și unicul marcator de marți seară al giuleștenilor a asemănat gazonul din Gruia cu terenul agricol pe care un prieten de-ai săi, medic veterinar, merge pentru a vaccina oile: „E incredibil să joci pe așa teren. Chiar am un prieten care e de aici din Cluj, e medic veterinar. I-am trimis o poză cum arată terenul înainte de meci și mi-a zis că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine”, a spus Alexandru Pașcanu.