Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la guvernare: „Suntem perfect de acord”

Ministra mediului, Diana Buzoianu, a declarat că USR este „sută la sută aliniat” cu PSD în privința eliminării privilegiilor și a pensiilor speciale. Afirmația vine după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus clar care sunt condițiile pentru ca formațiunea să mai rămână în coaliția de guvernare.

Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la guvernare

Reamintim că tensiunile în coaliția de guvernare au apărut după ce . Pe lângă această decizie, liderul formațiunii, Dominic Fritz, a transmis și un mesaj dur cu trimitere la controversele în care a fost implicat Ion Iliescu imediat după căderea Comunismului. În urma acestor evenimente, social-democrații au lansat critici dure, ba chiar au luat în calcul ieșirea de la guvernare.

„Noi am respectat dreptul dumnealor de a avea toate onorurile care trebuiau să fie purtate din partea dumnealor față de fostul președinte Iliescu. Avem și noi un drept care trebuie la fel să fie respectat, de a ridica un semn de întrebare cu privire la istoria și la ce a lăsat în urmă domnul Iliescu. Este un drept. Ni-l respectăm unii altora”, a spus Buzoianu.

Ce părere au politicienii din USR despre condițiile PSD pentru a rămâne la guvernare

În ceea ce privește cum ar fi adoptarea rapidă a unui pachet legislativ pentru desființarea privilegiilor și continuarea investițiilor prin programul Anghel Saligny, Buzoianu a subliniat că USR este de aceeași părere.

Politicianul a amintit că formațiunea din care face parte are un istoric clar în ceea ce privește voturile împotriva privilegiilor. Potrivit ei, partidul este gata să susțină inclusiv eliminarea pensiilor primarilor și viceprimarilor. Ea a subliniat că există multe zone în care aceste beneficii speciale pot fi eliminate.

„Dacă discuția este legată de privilegii, suntem 100% aliniați. USR nu și-a pus niciodată vreun vot pentru înființarea unor privilegii. Ba din contră, toate voturile noastre de-a lungul timpului – există un istoric de ani de zile în care am votat împotriva înființării unor noi privilegii și pentru desființarea privilegiilor.

Deci aici suntem cu siguranță aliniați. Dacă vorbim de pensiile speciale, eu sunt convinsă inclusiv că putem să ridicăm discuția foarte serioasă despre pensiile primarilor și viceprimarilor. Deci sunt o grămadă de puncte pe privilegii, cu care suntem perfect de acord că trebuie să fie desființate”, a adăugat ea la

Anunțul lui Sorin Grindeanu despre rămânerea la guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat după ședința formațiunii de luni, 11 august 2025, că revenirea partidului său la ședințele coaliției este condiționată de eliminarea privilegiilor. El a cerut ca pachetul de măsuri să fie adoptat rapid, „mâine dacă se poate”, chiar prin asumarea răspunderii.

Grindeanu a adăugat că discuțiile despre al doilea pachet fiscal vor avea loc abia după rezolvarea acestei chestiuni. „Îmi doresc ca rapid, mâine dacă se poate, acest pachet privind eliminarea privilegiilor să fie adoptat – se poate face prin asumarea răspunderii. Vrem să vedem măsuri clare privind tăierile, dar și investițiile”, a spus Grindeanu.